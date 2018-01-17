Росгвардейцы помогут жителям Иркутской области в морозы
Сотрудники Росгвардии Приангарья помогут жителям региона в морозы.
Сотрудники Росгвардии Приангарья помогут жителям региона в морозы.
Во время сильных морозов сотрудники Росгвардии в Иркутской области обещают помочь жителям региона. Как сообщает 17 января 2018 года
По словам сотрудников ОВО, в морозную погоду им не раз приходилось помогать гражданам. К примеру, в Ленинском округе Иркутска прапорщики полиции Николай Божедомов и Федор Грянкин помогли иркутянину, у которого сломался автомобиль, а на улице в то время температура опустилась ниже 30 градусов. Сотрудники Росгвардии помогли мужчине обнаружить причину поломки машины и устранили её. Напомним, несколько дней назад старшие сержанты полиции Дмитрий Бучма и Виталий Серышев в Тулуне также нашли подростка, который самостоятельно ушёл из дома в Ангарске и пытался автостопом добраться до Москвы. Мальчика вернули родителям здоровым и невредимым.