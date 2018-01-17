Росгвардейцы помогут жителям Иркутской области в морозы

Во время сильных морозов сотрудники Росгвардии в Иркутской области обещают помочь жителям региона. Как сообщает 17 января 2018 года пресс-служба ведомства, росгвардейцы на своих маршрутах патрулирования будут обращать особое внимание на беспризорных подростков и одиноких взрослых, находящихся на остановках общественного транспорта, у подъездов, в скверах и других общественных местах. При необходимости, к примеру, если у граждан будут признаки переохлаждения, стражи порядка незамедлительно вызовут пострадавшим скорую помощь. Кроме того, все наряды групп задержания вневедомственной охраны оснащены медицинскими аптечками, что позволит сотрудникам оперативно оказать первую доврачебную помощь.

По словам сотрудников ОВО, в морозную погоду им не раз приходилось помогать гражданам. К примеру, в Ленинском округе Иркутска прапорщики полиции Николай Божедомов и Федор Грянкин помогли иркутянину, у которого сломался автомобиль, а на улице в то время температура опустилась ниже 30 градусов. Сотрудники Росгвардии помогли мужчине обнаружить причину поломки машины и устранили её. Напомним, несколько дней назад старшие сержанты полиции Дмитрий Бучма и Виталий Серышев в Тулуне также нашли подростка, который самостоятельно ушёл из дома в Ангарске и пытался автостопом добраться до Москвы. Мальчика вернули родителям здоровым и невредимым.