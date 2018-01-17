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18:02 (мск), источник: Индикатор

Тренировка врожденного иммунитета получила объяснение

Ученые выяснили, что на предшественников белых кровяных телец можно воздействовать, вызывая устойчивый положительный ответ кроветворной системы.

Этот процесс может ускорить воспроизводство лейкоцитов, которые необходимы при химиотерапии, так как этот способ борьбы с раком подавляет образование клеток крови. Статья с результатами опубликована в журнале Cell.

В организме человека существует две основных системы защиты от инфекций: врожденный и приобретенный иммунитет. Первый выступает в качестве первой линии защиты, которая должна как минимум выиграть время второму типу, чтобы он успел активироваться и вступить в борьбу. Приобретенный иммунитет узнает и атакует патогены по особенным меткам, а также формирует иммунологическую память, что позволяет «помнить» о прошлых инфекциях и вызывает иммунный ответ в следующий раз быстрее. Именно благодаря этому свойству оказываются эффективны вакцины.

Ранее считалось, что подобная память свойственна только приобретенному иммунитету, однако оказалось, что некоторые микробные инфекции и вакцины вызывают усиленную активность лейкоцитов на вторичную инфекцию того же типа или даже на другую. Тренировка врожденного иммунитета ставила ученых в замешательство, так как ее эффекты могли длиться в течение нескольких месяцев, а белые кровяные тельца живут намного меньше. Этот парадокс удалось разрешить в новом исследовании под руководством Триантафиллоса Чавакиса из Университетской клиники Дрездена. Ученые смогли показать, что обучаются обитающие в костном мозге гемоцитобласты — предшественники клеток крови.

В эксперименте медики исследовали действие бета-глюкана, выходящего в состав клеточных стенок бактерий, грибов и некоторых растений, на клетки в костном мозге. Выяснилось, что его воздействие приводит к длительному изменению метаболизма этих клеток, в особенности в плане обмена жиров. Это открытие можно положить в основу защиты костного мозга от нежелательных эффектов химиотерапии. Также авторы надеются найти ему применение в области борьбы со злокачественными гематологическими заболеваниями.

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