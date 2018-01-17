Тренировка врожденного иммунитета получила объяснение

Этот процесс может ускорить воспроизводство лейкоцитов, которые необходимы при химиотерапии, так как этот способ борьбы с раком подавляет образование клеток крови. Статья с результатами опубликована в журнале Cell.

В организме человека существует две основных системы защиты от инфекций: врожденный и приобретенный иммунитет. Первый выступает в качестве первой линии защиты, которая должна как минимум выиграть время второму типу, чтобы он успел активироваться и вступить в борьбу. Приобретенный иммунитет узнает и атакует патогены по особенным меткам, а также формирует иммунологическую память, что позволяет «помнить» о прошлых инфекциях и вызывает иммунный ответ в следующий раз быстрее. Именно благодаря этому свойству оказываются эффективны вакцины.

Ранее считалось, что подобная память свойственна только приобретенному иммунитету, однако оказалось, что некоторые микробные инфекции и вакцины вызывают усиленную активность лейкоцитов на вторичную инфекцию того же типа или даже на другую. Тренировка врожденного иммунитета ставила ученых в замешательство, так как ее эффекты могли длиться в течение нескольких месяцев, а белые кровяные тельца живут намного меньше. Этот парадокс удалось разрешить в новом исследовании под руководством Триантафиллоса Чавакиса из Университетской клиники Дрездена. Ученые смогли показать, что обучаются обитающие в костном мозге гемоцитобласты — предшественники клеток крови.