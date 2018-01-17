Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Ольга Орлова показала подросшего сына
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Иванка Трамп надела брючный костюм на встречу в Вашингтоне
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Кафельникова о проблеме с наркотиками: Меня еле откачали
СМИ: Пугачева веселилась на девичнике с Шараповой
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
8Взрыв магазина в Петербурге
17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Герой мемов откроет ресторан в Нью-Йорке

Турок, прославившийся изящной манерой солить мясо и ставший героем мемов, открывает стейк-ресторан в Нью-Йорке.

Нусрет Гёкче назвал заведение в честь присвоенного ему в социальных сетях хештега #saltbae, сообщает Elite Daily.

Заведение откроют в центре Манхэттена, оно может вместить одновременно 150 гостей внутри и еще 80 — на открытой веранде. На вывеске ресторана изображен сам Гёкче в его знаменитой позе в процессе соления мяса.

Турок прославился в начале 2017 года. У его аккаунта в Twitter более 280 тысяч подписчиков со всего мира.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп рассказал, в чем виновата Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
Киев отказался от разрыва дипломатических отношений с Россией
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявили обвинение
Что делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
В Кремле рассказали о здоровье Владимира Путина
36 российских атлетов снялись с турнира, узнав о допинг-контроле
СМИ сообщили о пущенных на запчасти SSJ100 авиакомпании Interjet
Опубликован рейтинг кандидатов в президенты России
Спорт
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018 В состав северокорейской делегации на Играх в Пхенчхане войдут представители правительства, болельщики и группа поддержки
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь