Герой мемов откроет ресторан в Нью-Йорке

Нусрет Гёкче назвал заведение в честь присвоенного ему в социальных сетях хештега #saltbae, сообщает Elite Daily.

Заведение откроют в центре Манхэттена, оно может вместить одновременно 150 гостей внутри и еще 80 — на открытой веранде. На вывеске ресторана изображен сам Гёкче в его знаменитой позе в процессе соления мяса.