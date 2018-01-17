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17:35 (мск), источник: Newsroom24.ru

Места для крещенских купаний проверит 18 января межведомственная комиссия в Нижнем Новгороде

Купания пройдут в ночь на 19 января.

Готовность мест для крещенских купаний проверит 18 января межведомственная комиссия администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Всего будет проинспектировано семь официальных купелей. В частности, комиссия проверит ход водолазных работ по очистке дна водоемов, соответствие площадок нормам безопасности. Кроме того, специалисты оценят уровень благоустройства каждого места для купаний, а именно — наличие скамеек, палаток для обогрева, мусорных контейнеров и биотуалетов.

Крещенские купания будут проходить в ночь на 19 января.

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