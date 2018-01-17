В Волгоградском регионе растет число рожениц в возрасте за 40

Источник: РИАЦ

В среднем жительницы области впервые становятся мамами в 29 лет. Такие данные приводит пресс-служба регионального ФСС.

Сообщается, что чаще всего волгоградки в 26 лет рожают первого ребенка — в прошлом году таких новорожденных было 786, в возрасте 25 и 27 лет — по 730 малышей. Вторых детей в нашем регионе рожают в основном в 34−35 лет — 1030 младенцев, в 29 лет зафиксировано 930 родов, а в 30 лет стала дважды мамой 871 женщина. Растет и число волгоградок, которые рожают в возрасте за 40. В прошлом году у таких мам появились на свет 846 младенцев — в это число входят как первые дети, так вторые и последующие.

Отметим, что наш регион по всем показателям в этой сфере удерживают 3 место по ЮФО. В последние годы поддержке материнства и детства в Волгоградской области уделяется большое внимание. Это направление обозначено губернатором как приоритетное.