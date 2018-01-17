В Волгоградском регионе растет число рожениц в возрасте за 40

В среднем жительницы области впервые становятся мамами в 29 лет. Такие данные приводит пресс-служба регионального ФСС.
Сообщается, что чаще всего волгоградки в 26 лет рожают первого ребенка — в прошлом году таких новорожденных было 786, в возрасте 25 и 27 лет — по 730 малышей. Вторых детей в нашем регионе рожают в основном в 34−35 лет — 1030 младенцев, в 29 лет зафиксировано 930 родов, а в 30 лет стала дважды мамой 871 женщина. Растет и число волгоградок, которые рожают в возрасте за 40. В прошлом году у таких мам появились на свет 846 младенцев — в это число входят как первые дети, так вторые и последующие.
Отметим, что наш регион по всем показателям в этой сфере удерживают 3 место по ЮФО. В последние годы поддержке материнства и детства в Волгоградской области уделяется большое внимание. Это направление обозначено губернатором как приоритетное.
В прошлом году в регионе была введена дополнительная выплата при рождении первого ребенка до 23 лет. Ежемесячное пособие в размере 25 тысяч рублей получают уже более двух тысячи молодых родителей. Среди мер соцподдержки, которые оказываются волгоградским семьям с детьми — помощь многодетным. Это ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг, ежеквартальная выплата на каждого ребенка из многодетной семьи, ежегодная денежная выплата на детей школьного возраста на подготовку к школе. До 70 тысяч рублей увеличена сумма регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка. В результате в 2017 году количество многодетных семей выросло на 2 тысячи, сейчас их насчитывается 26,4 тысячи.