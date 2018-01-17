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18:07 (мск), источник: Newslab.ru

Отголоски европейского циклона «Элеонор» пригонят в Красноярск экстремальные морозы

Синоптики прогнозируют, что морозный период растянется на всю неделю.

Источник: РИА "Новости"

Отголоски прокатившегося над Европой циклона пригонят в Красноярск сильные морозы.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр, на погоду в Сибири в ближайшие дни сильное влияние окажет атлантический циклон «Элеонор», который бушевал на прошлой неделе в Европе. Метели и ветер от 22 до 33 метров в секунду ожидается в ближайшие сутки в Омской, Кемеровской областях, в Хакасии, а также в Красноярском и Алтайском краях.

Как сообщили в администрации Красноярска, завтра в центральных районах Красноярского края прогнозируется ветер от 15−27 метров в секунду. При этом температура воздуха опустится до -32.. -37 °С.

Жителям Красноярска портал gismeteo.ru завтра обещает -20.. -27 °С в течение суток. В последующие дни столбики термометров могут показывать до -38 °С днем и -42 °С ночью. Синоптики прогнозируют, что морозный период растянется на всю неделю. Раньше они обещали лишь трехдневное похолодание.

Сотрудники главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска просят жителей города воздержаться от работ на открытом воздухе и на высоте, передвигаться пешком и на автомобиле с осторожностью, держаться подальше от крупных деревьев, стройплощадок и не парковать машины около них. Особую опасность при сильном ветре могут представлять линии электропередачи, плохо закрепленные провода и ненадежные рекламные конструкции.

В краевом Минздраве советуют в морозы отдать предпочтение многослойной одежде, носить свободную обувь, позволяющую надеть дополнительные носки, а вместо кожаных перчаток выбрать шерстяные рукавицы или перчатки.

Обморожение обычно проявляется в виде белой «стеклянной» кожи и потери чувствительности. Травмированный участок нельзя растирать снегом или шерстяной варежкой — это ведет к микротравме и инфекции. Отогревать замерзшие руки и ноги нужно постепенно. Если появились волдыри, нужно обязательно обратиться в ближайший травмпункт. В Красноярске они расположены по адресам:

ул. Баумана, 20"б;.

ул. Джамбульская, 19,

ул. Ленина, 150 корп. 1;.

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 48 В.

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