Елена Летучая снова оказалась на кухне воронежского ресторана
16 января Воронеж в четвертый раз посетила звезда шоу «Летучий отряд» и «Ревизорро» Елена Летучая.
16 января Воронеж в четвертый раз посетила звезда шоу «Летучий отряд» и «Ревизорро» Елена Летучая.
Ее визит в наш город носил неофициальный характер: телеведущая возвращалась с отдыха из Сочи и по пути в Москву заехала в Воронеж. Здесь она посетила свое любимое заведение — ресторан «Гармошка». Ведущая восхитилась своим портретом на кухне в полный рост.
Напомним, что три года назад, в перерыве между скандальными рейдами по заведениям Воронежа, Летучая ужинала в этом ресторане «картошкой с селедочкой».