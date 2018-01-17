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18:10 (мск), источник: 36on.ru

Елена Летучая снова оказалась на кухне воронежского ресторана

16 января Воронеж в четвертый раз посетила звезда шоу «Летучий отряд» и «Ревизорро» Елена Летучая.

Ее визит в наш город носил неофициальный характер: телеведущая возвращалась с отдыха из Сочи и по пути в Москву заехала в Воронеж. Здесь она посетила свое любимое заведение — ресторан «Гармошка». Ведущая восхитилась своим портретом на кухне в полный рост.

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Напомним, что три года назад, в перерыве между скандальными рейдами по заведениям Воронежа, Летучая ужинала в этом ресторане «картошкой с селедочкой».

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