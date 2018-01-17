Елена Летучая снова оказалась на кухне воронежского ресторана

Ее визит в наш город носил неофициальный характер: телеведущая возвращалась с отдыха из Сочи и по пути в Москву заехала в Воронеж. Здесь она посетила свое любимое заведение — ресторан «Гармошка». Ведущая восхитилась своим портретом на кухне в полный рост.