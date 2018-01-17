Движение фур в сторону Беларуси ограничено на трассе М01 в Украине

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на автодороге Киев — Государственная граница с Республикой Беларусь ограничено в Украине из-за непогоды, сообщили Sputnik в среду в Гомельской пограничной группе.

В Киевской и Черниговской областях с приходом активного циклона существенно ухудшилась погода: прошли сильные снегопады, на дорогах образовалась гололедица.

«От Черниговского пограничного отряда поступила информация об ограничении движения грузового транспорта по автодороге М01 “Киев — Государственная граница с Республикой Беларусь” на участке Чернигов — Киев в связи с резким ухудшением метеоусловий», — сказали в группе.

Там также предупредили перевозчиков, которые запланировали рейсы в Украину, учитывать данную информацию при планировании поездок и быть внимательными на дороге.