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18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже можно купить двух гималайских медведей

Такой лот появился на сайте объявлений.

В Воронеже на сайте объявлений продают двух гималайских медведей. Каждое животное оценивается в 70 тысяч рублей. «Есть мальчик и девочка», — пишет продавец. Судя по объявлению, звери находятся в Левобережном районе.

Отметим, что, по утверждениям зоозащитников, в России есть большие недоработки в законодательстве, которые позволяют держать диких животных в неподходящих условиях. Не так давно в Воронеже продавали маленьких львов.

Напомним, что недавно из частного зоопарка в селе Семилуки сбежал медведь, который покалечил своего хозяина и убил пенсионера, который жил по соседству.

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