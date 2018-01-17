В Воронеже можно купить двух гималайских медведей

В Воронеже на сайте объявлений продают двух гималайских медведей. Каждое животное оценивается в 70 тысяч рублей. «Есть мальчик и девочка», — пишет продавец. Судя по объявлению, звери находятся в Левобережном районе.

Отметим, что, по утверждениям зоозащитников, в России есть большие недоработки в законодательстве, которые позволяют держать диких животных в неподходящих условиях. Не так давно в Воронеже продавали маленьких львов.