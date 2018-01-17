В Ростове-на-Дону мальчик протаранил головой металлический гараж
В социальной сети появилось видео под названием «Зимние забавы в Ростове».
В социальной сети появилось видео под названием «Зимние забавы в Ростове».
На ролике запечатлено, как 16 января школьники катаются с горки. Но вдруг один из них разбегается, прыгает и таранит головой металлическую стену гаража, от чего последняя издает характерный звук. Хорошо, что на мальчике были надеты шапка и капюшон, однако удар был произведен в полную силу.
Дети смеются над сверстником и, похоже, что травм он не получил. Однако, остается неизвестным, был ли этот поступок однократным (как наказание проспорившему, например) или же вся компания ребят ради веселья по очереди повторяла это действие.
В комментариях ростовчане пишут, что такая игра явно не прибавит ума подросткам, и даже наоборот — может оставить совсем без мозгов. Тем не менее, многих видео повеселило и они репостнули ролик на свою страницу.