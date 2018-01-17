В Ростове-на-Дону мальчик протаранил головой металлический гараж

На ролике запечатлено, как 16 января школьники катаются с горки. Но вдруг один из них разбегается, прыгает и таранит головой металлическую стену гаража, от чего последняя издает характерный звук. Хорошо, что на мальчике были надеты шапка и капюшон, однако удар был произведен в полную силу.

Дети смеются над сверстником и, похоже, что травм он не получил. Однако, остается неизвестным, был ли этот поступок однократным (как наказание проспорившему, например) или же вся компания ребят ради веселья по очереди повторяла это действие.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-104083518&id=456241173&hash=0159fd1f192ce5e1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.