Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Иванка Трамп надела брючный костюм на встречу в Вашингтоне
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Со скоростью торпеды: Россия опередила «быстрый удар» США — СМИ
СМИ: в США назвали «главный козырь» РФ в войне
Татьяна Навка показала поклонникам три поколения своей семьи
Иванка Трамп надела брючный костюм на встречу в Вашингтоне
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
8Взрыв магазина в Петербурге
17:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мальчик протаранил головой металлический гараж

В социальной сети появилось видео под названием «Зимние забавы в Ростове».

На ролике запечатлено, как 16 января школьники катаются с горки. Но вдруг один из них разбегается, прыгает и таранит головой металлическую стену гаража, от чего последняя издает характерный звук. Хорошо, что на мальчике были надеты шапка и капюшон, однако удар был произведен в полную силу.

Дети смеются над сверстником и, похоже, что травм он не получил. Однако, остается неизвестным, был ли этот поступок однократным (как наказание проспорившему, например) или же вся компания ребят ради веселья по очереди повторяла это действие.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях ростовчане пишут, что такая игра явно не прибавит ума подросткам, и даже наоборот — может оставить совсем без мозгов. Тем не менее, многих видео повеселило и они репостнули ролик на свою страницу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Фигурист Алиев в короткой программе уступил только Хавьеру Фернандесу
В Златоусте раненый школьник удерживал рецидивиста, ожидая полицию
Киев отказался от разрыва дипломатических отношений с Россией
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявили обвинение
Что делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
В Кремле рассказали о здоровье Владимира Путина
36 российских атлетов снялись с турнира, узнав о допинг-контроле
СМИ сообщили о пущенных на запчасти SSJ100 авиакомпании Interjet
Опубликован рейтинг кандидатов в президенты России
Спорт
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018 В состав северокорейской делегации на Играх в Пхенчхане войдут представители правительства, болельщики и группа поддержки
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь