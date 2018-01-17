В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по ветру

— 17 и 18 января в кубанской столице ожидается сильный ветер до 16−18 метров в секунду, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в ЕДДС города.

Также в пресс-службе администрации Краснодара пояснили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

17 и 18 января синоптики прогнозируют кратковременный дождь, а температура воздуха в эти дни не поднимется выше 5 градусов тепла.