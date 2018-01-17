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18:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по ветру

В среду, 17 января, экстренные службы распространили штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о усилении ветра в Краснодаре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -4° 58% 771 мм рт. ст. 7 м/с

— 17 и 18 января в кубанской столице ожидается сильный ветер до 16−18 метров в секунду, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в ЕДДС города.

Также в пресс-службе администрации Краснодара пояснили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

17 и 18 января синоптики прогнозируют кратковременный дождь, а температура воздуха в эти дни не поднимется выше 5 градусов тепла.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что штормовой ветер ожидается и в Сочи. Там его порывы достигнут 22-х метров в секунду. Спасатели просят жителей не оставлять автомобили под деревьями. Напомним, что вчера на курорте начались мокрый снег и гололед.

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