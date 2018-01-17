В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по ветру
В среду, 17 января, экстренные службы распространили штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о усилении ветра в Краснодаре.
В среду, 17 января, экстренные службы распространили штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о усилении ветра в Краснодаре.
— 17 и 18 января в кубанской столице ожидается сильный ветер до 16−18 метров в секунду, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в ЕДДС города.
Также в
17 и 18 января синоптики прогнозируют кратковременный дождь, а температура воздуха в эти дни не поднимется выше 5 градусов тепла.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что штормовой ветер ожидается и в Сочи. Там его порывы достигнут 22-х метров в секунду. Спасатели просят жителей не оставлять автомобили под деревьями. Напомним, что вчера на курорте начались мокрый снег и гололед.