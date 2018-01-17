Скорость автомобилей в Воронеже предлагают снизить до 30 км/ч

Источник: РИА "Новости"

На региональном портале улучшения делового климата появилось предложение от воронежца Ильи Князева. Он считает целесообразным сократить скорость движения автомобилей в городской черте, чтобы обезопасить пешеходов.

— Предлагается создать зону с фактическим ограничением в 50 км/ч. На въездах в эту зону следует установить знаки «Зона 30 км/ч», чтобы не допустить превышения скорости до 70 км/ч за счёт «нештрафуемых» 20 км/ч, — пишет Илья Князев. Воронежец даже выделил конкретные участки, на которых нужно первым делом снизить скорость.