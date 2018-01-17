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18:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Скорость автомобилей в Воронеже предлагают снизить до 30 км/ч

Горожане предлагают обезопасить пешеходов.

Источник: РИА "Новости"

На региональном портале улучшения делового климата появилось предложение от воронежца Ильи Князева. Он считает целесообразным сократить скорость движения автомобилей в городской черте, чтобы обезопасить пешеходов.

— Предлагается создать зону с фактическим ограничением в 50 км/ч. На въездах в эту зону следует установить знаки «Зона 30 км/ч», чтобы не допустить превышения скорости до 70 км/ч за счёт «нештрафуемых» 20 км/ч, — пишет Илья Князев. Воронежец даже выделил конкретные участки, на которых нужно первым делом снизить скорость.

В управлении транспорта отметили, что поддерживают предложение об ограничении скорости в городе до 40−50 км/ч (сейчас оно обсуждается на федеральном уровне). Кроме того, считают целесообразным внесение изменений в КоАП, чтобы снизить начальное превышение — без всяких затрат это приведет к снижению скорости с 75−80 км/ч до 65−70 км/ч.

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