Скорость автомобилей в Воронеже предлагают снизить до 30 км/ч
Горожане предлагают обезопасить пешеходов.
Горожане предлагают обезопасить пешеходов.
На региональном портале улучшения делового климата появилось предложение от воронежца Ильи Князева. Он считает целесообразным сократить скорость движения автомобилей в городской черте, чтобы обезопасить пешеходов.
— Предлагается создать зону с фактическим ограничением в 50 км/ч. На въездах в эту зону следует установить знаки «Зона 30 км/ч», чтобы не допустить превышения скорости до 70 км/ч за счёт «нештрафуемых» 20 км/ч, — пишет Илья Князев. Воронежец даже выделил конкретные участки, на которых нужно первым делом снизить скорость.
В управлении транспорта отметили, что поддерживают предложение об ограничении скорости в городе до 40−50 км/ч (сейчас оно обсуждается на федеральном уровне). Кроме того, считают целесообразным внесение изменений в КоАП, чтобы снизить начальное превышение — без всяких затрат это приведет к снижению скорости с 75−80 км/ч до 65−70 км/ч.