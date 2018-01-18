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18:11 (мск), источник: Интерфакс

Подъемные для переезжающих на Дальний Восток увеличат до 1 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Субсидии на переезд и адаптацию россиян, переезжающих на Дальний Восток из других регионов России по программе трудовой мобильности, увеличат с 225 тысяч рублей до 1 млн рублей, сообщил в среду замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.

«Сейчас у нас пока два инструмента переезда на Дальний Восток — это программа трудовой мобильности, когда субсидируются переезд работника к конкретному работодателю. Сейчас выделяются небольшие деньги на переезд — 225 тысяч рублей. Мы сейчас с Минтруда договорились, что это будет один миллион рублей», — сказал Качаев на итоговом заседании общественного совета при Минвостокразвития.

Он также отметил, что это предложение поддержало Минтруда.

«Переезжает человек на Дальний Восток, на конкретное предприятие на работу, ему дают субсидию на переезд, адаптацию на месте 1 млн рублей. Та же самая инициатива сейчас принята в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа. Мы понимаем, что таких инструментов до 2020 года будет достаточно», — уточнил Качаев.

Ранее повысить подъемные для желающих переехать на Дальний Восток предложил глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Считаю, что нужно упростить задачу работникам и повысить размер подъемных до миллиона рублей, а также выплачивать средства на адаптацию на каждого члена семьи переезжающего на Дальний Восток специалиста. Тогда это будет действенный механизм привлечения кадров в дальневосточный регион», — заявил Шпорт, выступая в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве.

Предложение поддержал и гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. «Мы направили в Минтруд предложения по расширению этой программы. В частности, сумма подъемных должна быть выше — до миллиона рублей», — сказал он.

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил, что поправки в закон о занятости будут рассмотрены правительством в ближайшее время.

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