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17:48 (мск), источник: РИАЦ

На набережной Волгограда к празднику Крещения готовятся купель и палатки

Главные события праздника Крещения Господня состоятся на Центральной набережной Волгограда. Здесь будет отслужен молебен, богослужения также пройдут в храмах города.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе волгоградской епархии, 19 января в 13.30 начнется крестный ход от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где в 14.00 будет отслужен водосвятный молебен. Там воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в крещенскую прорубь.

На набережной будет установлена специальная деревянная купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться после купания, кухня с горячим чаем и выпечкой, медики, сотрудники полиции.

Также освящать воду 19 января будут и в других районах города — в Красноармейском в 10 часов утра (верующие пойдут от часовни св. Феодора Ушакова по Севастопольской набережной к 1-му шлюзу Волго-Донского канала у памятника Ленину), в Кировском районе (в 11 часов утра напротив церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы). В Советском районе на ул. Тулака прихожане Никольского храма после литургии 19 января в 9 часов утра отправятся к Богоявленскому храму, откуда все вместе пойдут на Волгу. На Спартановке верующие и священнослужители соберутся 19 января после поздней литургии в 11 часов у Преображенского прихода и пройдут к Волге для водосвятия.

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