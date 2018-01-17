На набережной Волгограда к празднику Крещения готовятся купель и палатки
Главные события праздника Крещения Господня состоятся на Центральной набережной Волгограда. Здесь будет отслужен молебен, богослужения также пройдут в храмах города.
Главные события праздника Крещения Господня состоятся на Центральной набережной Волгограда. Здесь будет отслужен молебен, богослужения также пройдут в храмах города.
Как сообщили РИАЦ в
На набережной будет установлена специальная деревянная купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться после купания, кухня с горячим чаем и выпечкой, медики, сотрудники полиции.
Также освящать воду 19 января будут и в других районах города — в Красноармейском в 10 часов утра (верующие пойдут от часовни св. Феодора Ушакова по Севастопольской набережной к 1-му шлюзу