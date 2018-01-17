На набережной Волгограда к празднику Крещения готовятся купель и палатки

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе волгоградской епархии, 19 января в 13.30 начнется крестный ход от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где в 14.00 будет отслужен водосвятный молебен. Там воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в крещенскую прорубь.

На набережной будет установлена специальная деревянная купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться после купания, кухня с горячим чаем и выпечкой, медики, сотрудники полиции.