Авиашоу 2 февраля в Волгограде: пилотажная группа «Стрижи», «Аллигатор» и «Ночной охотник»

Источник: Комсомольская правда

На Центральной набережной Волгограда 2 февраля пройдет акция воздушно-космических сил России «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ — твой выбор!». Частью масштабной акции станет большое зрелищное авиашоу.

В небе над Волгоградом пролетят около 50 самолетов и вертолетов. Фигуры высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 покажут экипажи легендарной группы высшего пилотажа «Стрижи». Пройдут над Центральной набережной и «Аллигатор», и «Ночной охотник». Авиашоу в честь 75-летия Сталинградской победы будет масштабным и продолжительным. Продлится оно порядка 40 минут. Увидеть военную технику волгоградцы смогут и накануне — 1 февраля пройдут тренировки в небе над Волгоградом.

— На авиашоу будет представлена вся линейка военных вертолетов и самолетов: ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, а также бомбардировщики Су-34 и Су-24М, истребители четвертого поколения Су-30СМ и Су-27, пилотажная группа «Стрижи» на МиГ-29 и другие, — рассказал «КП-Волгоград» начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Пилотажная группа «Стрижи» выступит в Волгограде уже не в первый раз. В программе перестроения из колонны в пирамиду и ромб, групповые фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Вираж», «Плотный ромб», косые петли, боевые развороты и эффектные роспуски. Покажут «Стрижи» и фигуры высшего одиночного пилотажа, включая перевернутый полет и «Колокол».