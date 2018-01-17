Британский фотограф показал свитера-невидимки
Британский фотограф Джозеф Форд (Joseph Ford) опубликовал серию снимков, на которых одежда моделей полностью или частично сливается с окружающей средой.
Британский фотограф Джозеф Форд (Joseph Ford) опубликовал серию снимков, на которых одежда моделей полностью или частично сливается с окружающей средой.
Его работы находятся на официальном сайте фотографа.
На кадрах люди сидят в общественном транспорте, идут по улице, лежат на полу или у стены, а материал их одежды полностью совпадает с фоном.
Саму одежду шьет коллега Форда Нина Додд (Nina Dodd), создавая узоры и цвета под выбранную локацию для съемок. Серия снимков называется Knitted Camouflage («Вязаный камуфляж»).
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