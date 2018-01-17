Британский фотограф показал свитера-невидимки

Его работы находятся на официальном сайте фотографа.

На кадрах люди сидят в общественном транспорте, идут по улице, лежат на полу или у стены, а материал их одежды полностью совпадает с фоном.

Саму одежду шьет коллега Форда Нина Додд (Nina Dodd), создавая узоры и цвета под выбранную локацию для съемок. Серия снимков называется Knitted Camouflage («Вязаный камуфляж»).