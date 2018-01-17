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18:00 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ротор-Волгоград» выиграл свой первый матч в этом году

17 января «Ротор-Волгоград» после «пересортировки» и напряженных занятий с новым тренером провел первый матч в этом году.

В качестве соперника в контрольном матче выступал нижегородский «Олимпиец». И сразу скажем: волгоградцы выиграли.

Наши футболисты сразу перехватили инициативу в игре. Но первый гол забили соперники. Это произошло на 40-й минуте с пенальти. А уже на 42-й после подачи углового в падении через себя мяч забил Владимир Романенко (который, к слову, был в игре капитаном).

Во втором тайме состав игроков полностью поменяли — наставник Сергей Павлов дал поиграть всем. На 61 минуте после навеса с правого фланга Крутова гол забил Николаев, отправив мяч в правый нижний угол ворот «Олимпийца». Однако, на 76-й минуте нижегорожцы сравняли счет. Игра была почти на равных.

А решился итог поединка на последней 90-й минуте: после навеса Крутова с правого фланга игрок «Олимпийца» головой срезал мяч в свои ворота.

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