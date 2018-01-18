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03:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Масленицу отметят хабаровчане на городской набережной

К празднованию Масленицы готовятся в Хабаровске. Зиму будут провожать меньше чем через месяц, 17 февраля. На набережной стадиона имени Ленина со стороны Амурского бульвара для местных жителей проведут развлекательную программу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Хабаровчан ждут конкурсы, викторина и концерт. Также всех угостят горячим чаем и блинами.

«Обязательные атрибуты любой Масленицы — штурм вертикального столба и сжигание чучела, символизирующего зиму, также присутствуют. В каждом конкурсе победителей ждут очень хорошие призы, особенно тех, кому покорится масленичный столб. Стало доброй традицией бесплатное угощение хабаровчан и гостей города солдатской кашей, которую военнослужащие будут готовить на своих военно-полевых кухнях. Эта каша всегда востребована и пользуется большой народной любовью», — рассказала главный специалист отдела по социальным вопросам комитета по управлению Кировским районом администрации Хабаровска Регина Строителева.

Планируется, что праздник начнется в 12:00.

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