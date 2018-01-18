Масленицу отметят хабаровчане на городской набережной

«Обязательные атрибуты любой Масленицы — штурм вертикального столба и сжигание чучела, символизирующего зиму, также присутствуют. В каждом конкурсе победителей ждут очень хорошие призы, особенно тех, кому покорится масленичный столб. Стало доброй традицией бесплатное угощение хабаровчан и гостей города солдатской кашей, которую военнослужащие будут готовить на своих военно-полевых кухнях. Эта каша всегда востребована и пользуется большой народной любовью», — рассказала главный специалист отдела по социальным вопросам комитета по управлению Кировским районом администрации Хабаровска Регина Строителева.