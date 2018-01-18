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05:46 (мск), источник: РИА Новости

Названа неожиданная опасность заболевания десен

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые из Хельсинкского университета выяснили, что пародонтит может стать причиной рака. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Cancer.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты на протяжении десяти лет вели исследование среди чуть более 68 тысяч взрослых с разным состоянием здоровья полости рта. В результате ученые подсчитали, что смертность от рака у наблюдавшихся людей составила 14,45% и 11,36% для болевших пародонтитом и здоровых соответственно.

«Наше исследование впервые показало, что бактериальное заражение десен может просочиться из полости рта в другие части тела», — заявил ведущий исследование профессор Тимо Сорса.

В параллельном исследовании, опубликованном в British Journal of Cancer, британские ученые нашли у приводящих к пародонтиту бактерий (Treponema denticola) фермент, участвующий в процессе деления, и выяснили, что точно такой же энзим содержится в раковых клетках органов желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, специалисты утверждают, что найденный ими фермент подавляет иммунитет и помогает злокачественной опухоли распространяться по организму.

Пародонтит поражает ткани, окружающие зубы. При отсутствии должного лечения недуг приводит к разрушению альвеолярного отростка и последующей потере зуба. Пародонтит является одним из самых распространенных заболеваний десен.

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12 января 2017© Ньюстюб
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