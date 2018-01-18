Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Николь Кидман рассказала, почему прячет дочерей от публики
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Денежный вопросЧто делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкое фото мамы
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Скончался композитор Владимир Шаинский
05:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края смогут окунуться в купели ночью

Такой вариант подойдет тем, кто в день Крещения будет на работе.

В Хабаровском крае верующие готовятся отметить Крещение. К 19 января в регионе оборудуют около 45 купелей, причем в некоторые из них можно будет окунуться уже в ночь с четверга на пятницу. Об этом рассказал главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по краю Виктор Каменев.

«Сегодня, 18 января, в 23:00 в некоторых приходах начнутся службы, и потом пройдет освящение воды. Люди в час — в три часа ночи пойдут на купели. К примеру, в пригороде Хабаровска на реке Левой, это Краснореченское сельское поселение, квартал Беловодье, купель будет освящена к трем часам. Если у вас нет возможности [окунуться днем 19 января], потому что вы будете на работе, то можно в три часа ночи встать и проехать туда», — рассказал Виктор Каменев.

По словам сотрудника МЧС, в основном в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре купели начнут освящать 19 января в 10:00. Окунуться можно будет до 18:00 — 19:00. В краевой столице купель, установленная на площади Славы, будет принимать верующих до девяти вечера.

«[Что касается купелей в реках], то сейчас толщина льда позволяет их обустраивать: она составляет свыше 50 сантиметров в границах Хабаровска, в северных районах — еще больше. Тем не менее сотрудники МЧС перед тем, как начнется празднование, в обязательном порядке проверят все купели: как обеспечена безопасность, где установлены парковки. И потом все будет на контроле, у всех купелей [оборудуют] пункты обогрева», — добавил Виктор Каменев.

Специалист отметил, что устанавливать пункты обогрева верующим помогают сотрудники МЧС, Росгвардии и правительства региона.

С полным списком купелей можно ознакомиться на сайте регионального управления МЧС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комсомольчанка: Торговцы спиртом изрубили мою дверь топором и облили порог фекалиями
Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя
Трамп выступил с обвинениями в адрес России из-за КНДР
Сотрудники СК по делу Шакро Молодого попросили взятку в $5 млн
Пентагон опроверг сообщения о создании новой армии в Сирии
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
Вывоз капитала из России вырос на 60 процентов
Армена Джигарханяна госпитализировали
Спорт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»? В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган»
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь