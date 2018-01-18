Жители Хабаровского края смогут окунуться в купели ночью
Такой вариант подойдет тем, кто в день Крещения будет на работе.
Такой вариант подойдет тем, кто в день Крещения будет на работе.
В Хабаровском крае верующие готовятся отметить Крещение. К 19 января в регионе оборудуют около 45 купелей, причем в некоторые из них можно будет окунуться уже в ночь с четверга на пятницу. Об этом рассказал главный
«Сегодня, 18 января, в 23:00 в некоторых приходах начнутся службы, и потом пройдет освящение воды. Люди в час — в три часа ночи пойдут на купели. К примеру, в пригороде Хабаровска на реке Левой, это Краснореченское сельское поселение, квартал Беловодье, купель будет освящена к трем часам. Если у вас нет возможности [окунуться днем 19 января], потому что вы будете на работе, то можно в три часа ночи встать и проехать туда», — рассказал Виктор Каменев.
«[Что касается купелей в реках], то сейчас толщина льда позволяет их обустраивать: она составляет свыше 50 сантиметров в границах Хабаровска, в северных районах — еще больше. Тем не менее сотрудники МЧС перед тем, как начнется празднование, в обязательном порядке проверят все купели: как обеспечена безопасность, где установлены парковки. И потом все будет на контроле, у всех купелей [оборудуют] пункты обогрева», — добавил Виктор Каменев.
Специалист отметил, что устанавливать пункты обогрева верующим помогают сотрудники МЧС, Росгвардии и правительства региона.
С полным списком купелей можно ознакомиться на сайте регионального управления МЧС.