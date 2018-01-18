В Красноярск пришли крещенские морозы

Источник: AP 2018

Синоптики прогнозируют в Красноярском крае резкое похолодание, сильный ветер и метели. Ранее морозы обещали лишь после празднования православного Крещения Господня. Но уже ночью в четверг, 18 января, в регионе температура опустится ниже -30°C. Усугубляет такую погоду ветер: по центральным и южным районам Красноярского края ночью ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с., местами 25−27 м/с, метель.

По информации Гидрометцентра, на такие перепады влияние окажет атлантический циклон «Элеонор», который недавно прошелся по Европе. К концу недели в Красноярске морозы усилятся до минус 37 градусов днем и минус 42 — ночью. На севере Красноярского края, по прогнозам, столбик термометра может опуститься до минус 58 °C.