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05:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск пришли крещенские морозы

Синоптики прогнозируют резкое похолодание и метели до минус 40 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 58% 768 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: AP 2018

Синоптики прогнозируют в Красноярском крае резкое похолодание, сильный ветер и метели. Ранее морозы обещали лишь после празднования православного Крещения Господня. Но уже ночью в четверг, 18 января, в регионе температура опустится ниже -30°C. Усугубляет такую погоду ветер: по центральным и южным районам Красноярского края ночью ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с., местами 25−27 м/с, метель.

По информации Гидрометцентра, на такие перепады влияние окажет атлантический циклон «Элеонор», который недавно прошелся по Европе. К концу недели в Красноярске морозы усилятся до минус 37 градусов днем и минус 42 — ночью. На севере Красноярского края, по прогнозам, столбик термометра может опуститься до минус 58 °C.

По прогнозам, сильные морозы в регионе продержатся всю неделю. Медики предупреждают, если в этот период долго находиться на улице, можно получить обморожение. Специалисты советуют в холод одеваться теплее. И если появились признаки обморожения, не надо растирать травмированные участки тела снегом. При появлении волдырей обращаться в ближайший травмпункт. В Красноярске они расположены по адресам: ул. Баумана, 20"б, ул. Джамбульская, 19, ул. Ленина, 150 корп. 1, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 48 В.

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