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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Легкоатлеты массово отказались от соревнований в Иркутске, узнав о проверке на допинг

Соревнования проходили в Иркутске 13 и 14 января.

Российские спортсмены массово снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике, узнав про приезд допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Всего в числе отказавшихся стартовать оказалось 36 легкоатлетов: 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет. Об этом пишет «Чемпионат.com». Полный список атлетов, отказавшихся выступать, опубликовал паблик «StopDoping! Скажи допингу нет!».

Соревнования проходили в Иркутске 13 и 14 января. По словам министра спорта области Ильи Резника, в них должны были принять участие более 600 спортсменов, в том числе выступавшая на чемпионатах Европы бегунья Наталья Аристархова и бегун Иван Тухтачев, участник сборной России на Олимпиаде в Лондоне.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), по факту случившегося начато внутреннее расследование. Чиновники запросили официальные документы у организаторов соревнований, направили запросы о предоставлении соответствующей информации спортсменам, которые снялись с соревнований, региональным федерациям, министерствам и департаментам по спорту соответствующих регионов.

В ВФЛА пообещали по результатам расследования принять против виновных соответствующие санкции.

В федерации также отметили, что рекомендовали РУСАДА обратить внимание на чемпионаты и первенства Федеральных округов, где «есть определенные проблемы в борьбе с допингом».

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