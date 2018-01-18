Легкоатлеты массово отказались от соревнований в Иркутске, узнав о проверке на допинг
Соревнования проходили в Иркутске 13 и 14 января.
Соревнования проходили в Иркутске 13 и 14 января.
Российские спортсмены массово снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике, узнав про приезд
Соревнования проходили в Иркутске 13 и 14 января. По словам министра спорта области Ильи Резника, в них должны были принять участие более 600 спортсменов, в том числе выступавшая на чемпионатах Европы бегунья Наталья Аристархова и бегун Иван Тухтачев, участник сборной России на Олимпиаде в Лондоне.
В ВФЛА пообещали по результатам расследования принять против виновных соответствующие санкции.
В федерации также отметили, что рекомендовали РУСАДА обратить внимание на чемпионаты и первенства Федеральных округов, где «есть определенные проблемы в борьбе с допингом».