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05:36 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские автовладельцы не получают уведомления о штрафах

Штрафов более чем на 200 миллионов отправлено красноярским водителям за полтора месяца. Все эти нарушения зафиксировали установленные в ноябре камеры. При этом автомобилисты жалуются: извещения вовремя не приходят, а многие нарушения спорные. Готовы ли красноярцы отстаивать свою позицию и куда пойдут собранные с них миллионы?

В центре автоматической фиксации ГИБДД разъярённые автомобилисты толпятся каждый день. После запуска в ноябре 2017-го камер наружного наблюдения в 25-ти новых точках Красноярска количество штрафов увеличилось в несколько раз. Не со всеми из нарушений водители согласны. Анатолий не разглядел прерывистую линию из-за снега, чтобы вовремя перестроиться на автобусную полосу.

«В правилах написано, что нужно найти прерывистую линию и только там повернуть, но дорога была заснежена, как там можно было сделать вывод, когда повернуть? Это невозможно», — считает автомобилист Анатолий Иванченко.

В ГИБДД на Брянской, 23 для разбирательств работает центр автоматической фиксации. «У водителей есть 10 дней на обжалование с момента вынесения постановления. Не с момента нарушения, а именно с момента вынесения постановления», — пояснил инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Козлов.

Постановление выносят в течение двух недель после нарушения. Но о том, что нарушение было, ещё нужно узнать. Жалуются автомобилисты и на то, что извещения о штрафах приходят слишком поздно или не приходятся вовсе. Как известно, только в первые 20 дней после вынесения постановления можно оплатить только 50% от суммы. Как работает система: ГИБДД выносит постановление; фирма, которая выиграла тендер, печатает, так называемые "письма счастья" и привозит их на почту, и уже почта России доставляет до адресатов. 

«Есть контрольные сроки, которые мы соблюдаем. И если к нам обращаются представители ГИБДД либо сами граждане, мы выясняем, в чём дело. Контрольные сроки доставки по Красноярску — два дня», — пояснила пресс-секретарь красноярского филиала Почты России Анастасия Дюкарева.

Печатаются письма, уверяют, тоже всего два дня. Получается, штраф должен прийти к владельцу авто меньше чем за неделю. На деле этот путь занимает времени намного больше. Какое из звеньев тормозит процесс — разобраться слож.

Мария СЕМЁНОВА.

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