Красноярские автовладельцы не получают уведомления о штрафах

В центре автоматической фиксации ГИБДД разъярённые автомобилисты толпятся каждый день. После запуска в ноябре 2017-го камер наружного наблюдения в 25-ти новых точках Красноярска количество штрафов увеличилось в несколько раз. Не со всеми из нарушений водители согласны. Анатолий не разглядел прерывистую линию из-за снега, чтобы вовремя перестроиться на автобусную полосу.

«В правилах написано, что нужно найти прерывистую линию и только там повернуть, но дорога была заснежена, как там можно было сделать вывод, когда повернуть? Это невозможно», — считает автомобилист Анатолий Иванченко.

В ГИБДД на Брянской, 23 для разбирательств работает центр автоматической фиксации. «У водителей есть 10 дней на обжалование с момента вынесения постановления. Не с момента нарушения, а именно с момента вынесения постановления», — пояснил инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Козлов.