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05:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Евгений Иванушкин вернулся в «Байкал-Энергию» играющим тренером

Семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин стал играющим тренером хоккейной команды «Байкал-Энергия».

Об этом 18 января 2018 года сообщает пресс-служба спортивного клуба. Двумя днями ранее врачи после второго курса восстановительного лечения разрешили игроку физические нагрузки.

К тренировкам с командой Евгений Иванушкин приступит незамедлительно, до завершения хоккейного сезона возложены обязанности играющего тренера. Таким образом, на первых порах многоопытный хоккеист будет помогать Николаю Кадакину в работе с командой суперлиги. Его дебют в тренерской должности состоится на матче с красноярским «Енисеем» 18 января.

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