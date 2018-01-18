Евгений Иванушкин вернулся в «Байкал-Энергию» играющим тренером

Об этом 18 января 2018 года сообщает пресс-служба спортивного клуба. Двумя днями ранее врачи после второго курса восстановительного лечения разрешили игроку физические нагрузки.

К тренировкам с командой Евгений Иванушкин приступит незамедлительно, до завершения хоккейного сезона возложены обязанности играющего тренера. Таким образом, на первых порах многоопытный хоккеист будет помогать Николаю Кадакину в работе с командой суперлиги. Его дебют в тренерской должности состоится на матче с красноярским «Енисеем» 18 января.