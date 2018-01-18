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05:39 (мск), источник: VLADNEWS

Все меньше приморцев решаются на обряд омовения

Ближайшей ночью состоится традиционный Крещенский обряд.

Источник: VLADNEWS

Ближайшей ночью с 18 на 19 января приморцы смогут совершить традиционный Крещенский обряд омовение, окунувшись в ледяную прорубь, сообщает РИА VladNews. Однако с каждым годом все меньше жителей края решаются на «ледяной» обряд.

Корреспондент агентства решил пообщаться с приморцами и узнать их мнение по поводу обряда омовения.

Большинство жителей края уверены, что омовения могут совершать люди, которые подготовлены к этому, а лезть в ледяную воду «новичкам» — опасно для здоровья.

Как отметила одна из жительниц Владивостока, сейчас купание в ледяной проруби стало мейнстримом. Многие люди с верой и без веры совершают омовения ради фотографий, которые потом выкладывают в социальные сети.

Что касается сильной половины населения, они также не спешат нырять в ледяную воду. По словам местного жителя, многие не рискуют окунаться в прорубь из-за страха заболеть.

Но есть и те, кто уже несколько лет подряд соблюдает традицию. Как рассказал собеседник агентства Александр, на протяжении четырех лет он совершает омовения, да и в этом году планирует.

— После обряда всегда появляется заряд бодрости и покалывание всего тела, — рассказал Александр.

Стоит отметить, что в 2017 году РИА VladNews провело опрос, который показал, что более 65% респондентов никогда не решатся совершить омовения, как показало общение в этом году, мнение приморцев не изменилось.

Напомним, на территории Приморья ежегодно проходят массовые крещенские купания. Специалисты заранее подготавливают проруби для безопасного омовения. В этом году жители Владивостока смогут совершить обряд омовения в трех купелях. Отметим, что второй год подряд Крещение в приморской столице остается без официальных купелей. Однако провести омовение вызвались десятки туристических фирм и баз отдыха Приморья.

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