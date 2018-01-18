В окрестностях Красноярска откроют еще одну крещенскую купель

На реке Кача в районе храма «Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в поселке Солонцы оборудуют еще одну крещенскую купель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В ведомство обратились жители поселка. Они попросили провести «обряд омовения» на реке Кача, где раньше купаться было запрещено.

«Спасателями были проведены дополнительные замеры толщины льда, после которых принято решение об организации в этом месте купели», — говорится в сообщении.