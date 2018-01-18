В окрестностях Красноярска откроют еще одну крещенскую купель
Иордань будет организована на реке Кача.
Иордань будет организована на реке Кача.
На реке Кача в районе храма «Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в поселке Солонцы оборудуют еще одну крещенскую купель. Об этом сообщили в
В ведомство обратились жители поселка. Они попросили провести «обряд омовения» на реке Кача, где раньше купаться было запрещено.
«Спасателями были проведены дополнительные замеры толщины льда, после которых принято решение об организации в этом месте купели», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Роспотребнадзор подготовил список мест, которые являются безопасными для крещенского купания. В Красноярске окунуться в ледяную воду можно было на острове Отдыха в районе клуба «Криофил», в проруби в районе Дубровинского, 114 и на набережная Енисея в районе парка им. Горького. Традиционно для красноярцев будет доступна искусственная иордань рядом с Храмом Рождества Христова.