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05:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В окрестностях Красноярска откроют еще одну крещенскую купель

Иордань будет организована на реке Кача.

На реке Кача в районе храма «Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в поселке Солонцы оборудуют еще одну крещенскую купель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В ведомство обратились жители поселка. Они попросили провести «обряд омовения» на реке Кача, где раньше купаться было запрещено.

«Спасателями были проведены дополнительные замеры толщины льда, после которых принято решение об организации в этом месте купели», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Роспотребнадзор подготовил список мест, которые являются безопасными для крещенского купания. В Красноярске окунуться в ледяную воду можно было на острове Отдыха в районе клуба «Криофил», в проруби в районе Дубровинского, 114 и на набережная Енисея в районе парка им. Горького. Традиционно для красноярцев будет доступна искусственная иордань рядом с Храмом Рождества Христова.

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