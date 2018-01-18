Третий роддом Владивостока передал отказников новым родителям

Роддом № 3 Владивостока подвёл очередные итоги программы «Пойдём домой». Она действует в этом учреждении здравоохранения более 10 лет и направлена на профилактику прерывания беременности, а также отказов от новорождённых, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2017 году сотрудники роддома насчитали 11 малышей-отказников. Главный врач Светлана Сагайдачная отметила: 8 из них обрели приёмных родителей ещё на этапе пребывания в роддоме. Благодаря совместной работе сотрудников родильного дома № 3 и органов опеки и попечительства Приморского края этим новорождённым удалось избежать этап пребывания в детской больнице. Кроме того, в четырёх случаях женщин отговорили оставлять малышей в роддоме: они воспитываются в кровных семьях.