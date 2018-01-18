Третий роддом Владивостока передал отказников новым родителям
Кроме того, нескольких мам отговорили оставлять своих детей в медучреждении.
Кроме того, нескольких мам отговорили оставлять своих детей в медучреждении.
Роддом № 3 Владивостока подвёл очередные итоги программы «Пойдём домой». Она действует в этом учреждении здравоохранения более 10 лет и направлена на профилактику прерывания беременности, а также отказов от новорождённых, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Для сравнения: из 9 «отказничков» 2016 года три ребёнка нашли мам и пап, находясь в стационаре роддома. Также удалось предотвратить пять случае отказов от собственных детей.
По словам