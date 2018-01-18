Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Николь Кидман рассказала, почему прячет дочерей от публики
Завод, где подписи за Путина были аннулированы, дал комментарий
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
9Умер Михаил Державин
05:46 (мск), источник: Восток Медиа

Третий роддом Владивостока передал отказников новым родителям

Кроме того, нескольких мам отговорили оставлять своих детей в медучреждении.

Роддом № 3 Владивостока подвёл очередные итоги программы «Пойдём домой». Она действует в этом учреждении здравоохранения более 10 лет и направлена на профилактику прерывания беременности, а также отказов от новорождённых, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2017 году сотрудники роддома насчитали 11 малышей-отказников. Главный врач Светлана Сагайдачная отметила: 8 из них обрели приёмных родителей ещё на этапе пребывания в роддоме. Благодаря совместной работе сотрудников родильного дома № 3 и органов опеки и попечительства Приморского края этим новорождённым удалось избежать этап пребывания в детской больнице. Кроме того, в четырёх случаях женщин отговорили оставлять малышей в роддоме: они воспитываются в кровных семьях.

Для сравнения: из 9 «отказничков» 2016 года три ребёнка нашли мам и пап, находясь в стационаре роддома. Также удалось предотвратить пять случае отказов от собственных детей.

По словам пресс-секретаря третьего роддома Марии Герасименко, программа «Пойдём домой» действует там с 2007 года. Она направлена на профилактику прерывания беременности и отказов от новорождённых. В учреждении активно ведётся информационно-просветительская работа с молодёжью и женщинами из группы риска, работает кабинет поддержки семьи и штатный психотерапевт.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморцы поддержали Путина с большим запасом
На авиабилеты для жителей Дальнего Востока выделили 2,9 миллиарда рублей
Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя
Трамп выступил с обвинениями в адрес России из-за КНДР
Сотрудники СК по делу Шакро Молодого попросили взятку в $5 млн
Пентагон опроверг сообщения о создании новой армии в Сирии
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
Вывоз капитала из России вырос на 60 процентов
Армена Джигарханяна госпитализировали
Спорт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»? В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган»
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь