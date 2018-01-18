В Норильске хитрый песец утащил добычу рыбака

На кадрах видно, как зверёк не решается подойти близко к лунке, боясь человека. «В лунке — моя рыба!», — предупредил песца рыбак. Это хищника не остановило, и рыбак решил в итоге поделиться мойвой. «Молодец, считай, что выкопал», — подытожил мужчина.