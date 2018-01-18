Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Ученые: как сохранить правильный баланс веса во время беременности
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Денежный вопросЧто делать, если магазины отказываются принимать новые купюры
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Последняя для Киева война: Захарченко ответил на наступление ВСУ
В Минске машина сбила известную певицу Поплавскую
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Скончался композитор Владимир Шаинский
05:54 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске не хотят брать на работу овнов и скорпионов

Сайт по поиску работы Зарплата.ру провел опрос 1160 жителей Красноярска в период с 8 по 18 января, в котором интересовался, как часто красноярцы слышали от работодателя вопрос: «Кто вы по гороскопу?».

Источник: НИА Красноярск

Согласно результатам опроса, 72% красноярцев верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака. При этом 37% опрошенных интересуются предсказаниями крайне редко, 33% — время от времени, 16% — читают гороскопы регулярно, а 14% — совсем не читают.

Каждого шестого красноярца хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве на работу, а 2% опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака. Чаще всего отказывали скорпионам и овнам. Среди тех, кто столкнулся с такой дискриминацией со стороны работодателя, 56% считает причину отказа несправедливой. 44% оказались даже рады отказу, поскольку считают, что они «все равно бы не сработались с таким руководством».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Под Ростовом на автотрассу приземлились три боевых истребителя
Трамп выступил с обвинениями в адрес России из-за КНДР
Сотрудники СК по делу Шакро Молодого попросили взятку в $5 млн
Пентагон опроверг сообщения о создании новой армии в Сирии
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
Вывоз капитала из России вырос на 60 процентов
Армена Джигарханяна госпитализировали
Спорт
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»? В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган»
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь