В Красноярске не хотят брать на работу овнов и скорпионов

Согласно результатам опроса, 72% красноярцев верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака. При этом 37% опрошенных интересуются предсказаниями крайне редко, 33% — время от времени, 16% — читают гороскопы регулярно, а 14% — совсем не читают.

Каждого шестого красноярца хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве на работу, а 2% опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака. Чаще всего отказывали скорпионам и овнам. Среди тех, кто столкнулся с такой дискриминацией со стороны работодателя, 56% считает причину отказа несправедливой. 44% оказались даже рады отказу, поскольку считают, что они «все равно бы не сработались с таким руководством».