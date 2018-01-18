На школы сделают упор в Иркутской области в 2018 году
В Иркутской области в 2018 году будет строиться, проводиться ремонт и реконструкция 16 школ и 12 детсадов.
В Иркутской области в 2018 году будет строиться, проводиться ремонт и реконструкция 16 школ и 12 детсадов.
Об этом 18 января сообщает
«Если в прошлые годы приоритет был отдан детсадам, то сейчас следующий этап. И федерация нам задает тон: программа “Большая перемена”, по которой у нас уже есть три объекта в регионе — школа “Эволюция” в Иркутске, школа в поселке Молодежный Иркутского района — дети в неё пойдут 1 сентября, и в посёлке Китой завершается объект. По этой же программе на федеральные и областные средства продолжится строительство еще одной школы — № 19 в Иркутске», — отметила Светлана Свиркина.
Будет продолжено финансирование строительства школы на 250 в п. Мамакан Бодайбинского района, а также школы на 33 класса в 7"А микрорайоне Ангарска — этот объект планируется завершить в 2019 году, с этого года, по поручению губернатора Сергея Левченко, софинансирование работ на объекте для муниципалитета снижено до соотношения 75:25 (областной бюджет/местный бюджет). Начнётся строительство школы на 520 учащихся в Бирюсинске Тайшетского района, продолжится строительство школы на 350 мест в селе Покосное Братского района и школы на 750 мест в п. Куйтун, ввод их запланирован на 2019 год.
В этом году начнется строительство нескольких школ: на 725 мест в поселке Баяндай и школьного спортивного зала в поселке Нагалык Баяндаевского района, школы на 154 учащихся в поселке Целинный Нукутского района, малокомплектной школы в селе Кривая Лука Киренского района, после получения положительного заключения экспертизы — школы на 725 мест в поселке Хомутово Иркутского района. Будут возобновлены
Кроме того, за счёт средств областного бюджета будет профинансирована разработка проектной документации для строительства школы в с. Харбатово Качугского района, школы в г. Киренск и школы в п. Баклаши Шелеховского района.