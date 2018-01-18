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05:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

На школы сделают упор в Иркутской области в 2018 году

В Иркутской области в 2018 году будет строиться, проводиться ремонт и реконструкция 16 школ и 12 детсадов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 18 января сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Светлану Свиркину. Кроме того, запланирован капремонт 35 школ, 13 детсадов. Всего из бюджетов всех ровней будет направлено более 3,6 млрд рублей, из них 880 млн рублей — из федерального, около 2,4 млрд — из областного, 368 млн рублей — из местных бюджетов.

«Если в прошлые годы приоритет был отдан детсадам, то сейчас следующий этап. И федерация нам задает тон: программа “Большая перемена”, по которой у нас уже есть три объекта в регионе — школа “Эволюция” в Иркутске, школа в поселке Молодежный Иркутского района — дети в неё пойдут 1 сентября, и в посёлке Китой завершается объект. По этой же программе на федеральные и областные средства продолжится строительство еще одной школы — № 19 в Иркутске», — отметила Светлана Свиркина.

Кроме того, в 2018 году по программе Иркутской области «Развитие образования» на 2014−2020 годы будет завершено строительство школы на 154 места в посёлке Горячий Ключ Иркутского района и реконструкция Онгуренской школы в Ольхонском районе. По другой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» будет завершено строительство школы на 520 мест в п. Усть-Уда и школы в п. Тутура Жигаловского района.

Будет продолжено финансирование строительства школы на 250 в п. Мамакан Бодайбинского района, а также школы на 33 класса в 7"А микрорайоне Ангарска — этот объект планируется завершить в 2019 году, с этого года, по поручению губернатора Сергея Левченко, софинансирование работ на объекте для муниципалитета снижено до соотношения 75:25 (областной бюджет/местный бюджет). Начнётся строительство школы на 520 учащихся в Бирюсинске Тайшетского района, продолжится строительство школы на 350 мест в селе Покосное Братского района и школы на 750 мест в п. Куйтун, ввод их запланирован на 2019 год.

В этом году начнется строительство нескольких школ: на 725 мест в поселке Баяндай и школьного спортивного зала в поселке Нагалык Баяндаевского района, школы на 154 учащихся в поселке Целинный Нукутского района, малокомплектной школы в селе Кривая Лука Киренского района, после получения положительного заключения экспертизы — школы на 725 мест в поселке Хомутово Иркутского района. Будут возобновлены строительно-монтажные работы в школе Атагая Нижнеудинского района.

Кроме того, за счёт средств областного бюджета будет профинансирована разработка проектной документации для строительства школы в с. Харбатово Качугского района, школы в г. Киренск и школы в п. Баклаши Шелеховского района.

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