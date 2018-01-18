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05:59 (мск), источник: VLADNEWS

В Большом Камне выбрали нового главу города

Его единогласно поддержал весь депутатский корпус.

В приморском городе Большой Камень сменился глава, теперь место Дмитрия Чернявского занял единорос Александр Андрюхин, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Выборы и церемония инаугурации прошли утром 18 января на заседании городской думы. Депутаты выбирали одного из трех претендентов на пост главы города, отобранных конкурсной комиссией. Депутаты единогласно поддержали Александра Андрюхина, за него проголосовали 20 присутствующих на заседании депутатов. Отметим, что выборы нового главы состоялись после того, как врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во вторник провел личную встречу с депутатами думы Большого Камня. В разговоре с корреспондентом РИА VladNews новоизбранный глава города выразил горячую благодарность депутатам, выбравшим его городским главой. Кроме того, сити-менеджер Большого Камня выразил готовность к работе на благо общества.

Напомним, согласно реформе местного самоуправления, выборы глав муниципальных образований в Приморье проходят на конкурсной основе. Конкурсная комиссия, которая состоит на паритетных началах из депутатов местных дум и представителей губернатора края, выбирает наиболее достойных кандидатов из тех, кто подал заявление на должность главы. Затем дума голосует за выбранные комиссией кандидатуры.

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