В Большом Камне выбрали нового главу города

В приморском городе Большой Камень сменился глава, теперь место Дмитрия Чернявского занял единорос Александр Андрюхин, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Выборы и церемония инаугурации прошли утром 18 января на заседании городской думы. Депутаты выбирали одного из трех претендентов на пост главы города, отобранных конкурсной комиссией. Депутаты единогласно поддержали Александра Андрюхина, за него проголосовали 20 присутствующих на заседании депутатов. Отметим, что выборы нового главы состоялись после того, как врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во вторник провел личную встречу с депутатами думы Большого Камня. В разговоре с корреспондентом РИА VladNews новоизбранный глава города выразил горячую благодарность депутатам, выбравшим его городским главой. Кроме того, сити-менеджер Большого Камня выразил готовность к работе на благо общества.