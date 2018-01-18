Огромную кровавую Луну увидят жители Хабаровского края
Последний раз такое явление отмечалось около 100 лет назад.
Последний раз такое явление отмечалось около 100 лет назад.
Жители Хабаровского края смогут наблюдать редчайшее природное явление — лунное затмение с кровавым эффектом. Луна при этом будет иметь внушительные размеры.
— Лунное затмение можно будет наблюдать 31 января не только по всему Хабаровскому краю, но и на Дальнем Востоке в целом. Причем Луна будет редкого кровавого цвета. Такой эффект возникает
— Будет несколько точек по городу, в которых будет производиться съемка. Если небо будет ясное, увидеть затмение можно будет из любого места, даже в городе. Уже после 21.00 можно будет начать наблюдать за редчайшим явлением. Луна будет настолько большая, что увидеть ее необычный оттенок можно будет невооруженным глазом. При этом, затмение будет довольно долгим — несколько часов, — отметил Владимир Моисеев.
Собеседник также рассказал, что это будет не последнее затмение в этом году. Луна необычного размера и цвета будет заметна еще и летом.
— Она будет еще большей фазы, а значит ее яркость будет меньше. Луна будет