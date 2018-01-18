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06:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Огромную кровавую Луну увидят жители Хабаровского края

Последний раз такое явление отмечалось около 100 лет назад.

Жители Хабаровского края смогут наблюдать редчайшее природное явление — лунное затмение с кровавым эффектом. Луна при этом будет иметь внушительные размеры.

— Лунное затмение можно будет наблюдать 31 января не только по всему Хабаровскому краю, но и на Дальнем Востоке в целом. Причем Луна будет редкого кровавого цвета. Такой эффект возникает из-за того, что она приближается к Земле на очень короткое расстояние. Последний раз это явление происходило около ста лет назад, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» основатель хабаровского астрономического клуба Владимир Моисеев.

Для того, чтобы оставить в истории кадры этого явления, астрономы будут вести видеотрансляцию. Посмотреть ее можно будет на сайте, ссылка на который появится в паблике ближе к дате события.

— Будет несколько точек по городу, в которых будет производиться съемка. Если небо будет ясное, увидеть затмение можно будет из любого места, даже в городе. Уже после 21.00 можно будет начать наблюдать за редчайшим явлением. Луна будет настолько большая, что увидеть ее необычный оттенок можно будет невооруженным глазом. При этом, затмение будет довольно долгим — несколько часов, — отметил Владимир Моисеев.

Собеседник также рассказал, что это будет не последнее затмение в этом году. Луна необычного размера и цвета будет заметна еще и летом.

— Она будет еще большей фазы, а значит ее яркость будет меньше. Луна будет темно-пепельного оттенка.

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