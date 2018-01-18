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06:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае 112 тысяч человек обследуют на рак

В регионе высоким остается показатель выявления рака легкого на поздних стадиях.

Источник: Reuters

В рамках программы онкоскрининга по выявлению злокачественных новообразований, планируется осмотреть 112750 граждан в возрасте 50 лет и старше, сообщили в краевом онкологическом центре. Каждый желающий из этой категории сможет пройти медицинское обследование.

В 2017 году в проведении онкоскрининга участвовали 78 медицинских организаций. Обследование прошли почти 103 тысячи человек. Злокачественные образования были обнаружены у 371 человека. Причем женщин с раковыми заболеваниями оказалось больше — 222 против 149 мужчин. Лидируют рак молочной железы, рак кожи и рак предстательной железы.

На наличие онкозаболеваний и будут проверять красноярцев, находящихся в группе риска. Прежде всего это рак легких. В группе риска мужчины в возрасте от 50 до 64 лет, имеющие стаж курения более 30 лет и выкуривающие более пачки сигарет в день. Для этой категории добавили обязательное проведение низкодозной компьютерной томографии. По словам специалистов, это связано прежде всего с тем, что в последние годы рак легкого занимает первое место в списке заболеваний злокачественными новообразованиями в крае. Кроме того, в нашем регионе высокими остаются показатели выявления рака легкого на поздних стадиях и одногодичной летальности.

В осмотр по программе онкоскрининга входят: анализ крови, анализ мочи, анализ кала, анализ крови на специфические маркеры, позволяющие выявить рак яичников у женщин и рак предстательной железы у мужчин на ранней стадии, флюорография, маммография (для женщин с целью выявления рака молочной железы) и осмотр медицинского работника.

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