Дорогое авто изъяли у чиновника во Владивостоке

Прокурор края обратился в суд с иском об обращении в доход государства автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска стоимостью 1,4 миллиона рублей, принадлежащей начальнику отдела Управления Минюста России по краю. По договору купли-продажи стоимость авто была существенно занижена до 110 тысяч рублей.

В связи с тем, что женщина является чиновником, в рамках законодательства она обязана отчитываться о своих расходах, а доходы ее известны. Так, совокупный доход служащей за 2011−2013 годы составил в три раза меньше стоимости указанной автомашины. То есть на свои законные доходы служащая не могла приобрести данный автомобиль.