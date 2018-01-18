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06:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Дорогое авто изъяли у чиновника во Владивостоке

Автомобиль приморского чиновника, не подтвердившего его приобретение на законные доходы, обратили в пользу государства, об этом DEITA. RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Прокурор края обратился в суд с иском об обращении в доход государства автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска стоимостью 1,4 миллиона рублей, принадлежащей начальнику отдела Управления Минюста России по краю. По договору купли-продажи стоимость авто была существенно занижена до 110 тысяч рублей.

В связи с тем, что женщина является чиновником, в рамках законодательства она обязана отчитываться о своих расходах, а доходы ее известны. Так, совокупный доход служащей за 2011−2013 годы составил в три раза меньше стоимости указанной автомашины. То есть на свои законные доходы служащая не могла приобрести данный автомобиль.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор края направил в суд заявление об обращении в доход государства указанное имущество. Первореченский районный суд города Владивостока исковые требования прокурора края удовлетворил в полном объеме.

Екатерина Лапкина.

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