Дорогое авто изъяли у чиновника во Владивостоке
Автомобиль приморского чиновника, не подтвердившего его приобретение на законные доходы, обратили в пользу государства, об этом DEITA. RU сообщили в прокуратуре Приморского края.
Автомобиль приморского чиновника, не подтвердившего его приобретение на законные доходы, обратили в пользу государства, об этом DEITA. RU сообщили в прокуратуре Приморского края.
Прокурор края обратился в суд с иском об обращении в доход государства автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска стоимостью 1,4 миллиона рублей, принадлежащей начальнику отдела Управления Минюста России по краю. По договору
В связи с тем, что женщина является чиновником, в рамках законодательства она обязана отчитываться о своих расходах, а доходы ее известны. Так, совокупный доход служащей за 2011−2013 годы составил в три раза меньше стоимости указанной автомашины. То есть на свои законные доходы служащая не могла приобрести данный автомобиль.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор края направил в суд заявление об обращении в доход государства указанное имущество. Первореченский районный суд города Владивостока исковые требования прокурора края удовлетворил в полном объеме.
Екатерина Лапкина.