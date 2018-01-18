В Хабаровск привезли икону, избавляющую от материальных проблем
В широком доступе Богородица «Экономисса» будет до воскресенья.
В широком доступе Богородица «Экономисса» будет до воскресенья.
Сегодня, 18 января в
Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места событий, редкий образ в краевую столицу доставил спецборт из Екатеринбурга. Огромную икону 2 на 1,6 метра священники в праздничном облачении внесли из здания Хабаровской духовной семинарии в собор, где, несмотря на утреннее время, собралось довольно много верующих.
Образ Богородицы «Экономиссы» приветствовал митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Затем он отслужил перед иконой молебен.
«Перед иконой возносят молитвы об избавлении от голода, преодолении материальных проблем и хорошем урожае, — рассказала корреспонденту агентства заведующая канцелярией хабаровской епархии Анастасия Пенькова.
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ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало о том, что новый храм Александра Невского возводится на месте сгоревшего в северной части Хабаровска. Здание уже украшено куполами, сейчас завершаются отделочные работы. Уникальный образ Пресвятой Богородицы «Экономисса» был написан специально для этого прихода уральскими иконописцами по заказу благотворителей.