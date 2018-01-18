В Хабаровск привезли икону, избавляющую от материальных проблем

Сегодня, 18 января в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершил молебен над уникальной иконой Пресвятой Богородицы «Экономисса».

Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места событий, редкий образ в краевую столицу доставил спецборт из Екатеринбурга. Огромную икону 2 на 1,6 метра священники в праздничном облачении внесли из здания Хабаровской духовной семинарии в собор, где, несмотря на утреннее время, собралось довольно много верующих.

Образ Богородицы «Экономиссы» приветствовал митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Затем он отслужил перед иконой молебен.

Доставленная в Хабаровск икона является списком, то есть копией хранящегося в лавре святого Афанасия на греческой горе Афон образа. Согласно преданию, он был написан в честь чудесного явления Богоматери монахам в X веке, которая избавила их голодной смерти. Считается, что эта икона помогает людям преодолевать материальные трудности.

«Перед иконой возносят молитвы об избавлении от голода, преодолении материальных проблем и хорошем урожае, — рассказала корреспонденту агентства заведующая канцелярией хабаровской епархии Анастасия Пенькова.

— В Спасо-Преображенском соборе икона Пресвятой Богородицы «Экономисса» будет находиться до 21 января. После полудня в воскресенье её после службы перевезут в строящийся храм Александра Невского, для которого и написан этот образ. Там сейчас делают киот для этой иконы. Поэтому она будет доступна не сразу".