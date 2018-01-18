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07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, ждать ли в Башкирии температурный рекорд на Крещение

Будет морозно, это точно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 58% 768 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: AP 2018

В ночь на 19 января, когда православные празднуют Крещение Господне, будет, как всегда, холодно. По данным Башгидрометцентра, температура воздуха опустится до −20…−25, а местами подморозит до -32 по Цельсию. Днем будет чуть теплее: −13…−18, а в отдельных районах Башкирии — до -23.

В Уфе ожидается −20…−22, на окраинах столицы будет на несколько градусов холоднее — столбики термометров опустится до -27. Днем потеплеет до −14…−16. А вот осадков не ожидается.

«В прошлом году в ночь на 19 января по республике также наблюдалась морозная погода: −20…−29, в Уфе на окраинах города температура воздуха понижалась до -26,6, а в центре было теплее — до -17,7, — отмечают в Башгидрометцентре. — По данным наблюдений с 1937 года в Уфе самой холодной была ночь на Крещение в 1942 году, столбики термометров показывали -41».

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