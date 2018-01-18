В Приморье у чиновницы Минюста отняли внедорожник
Во Владивостоке конфисковали внедорожник чиновницы министерства юстиции по Приморскому краю, сообщили в краевой прокуратуре.
Во Владивостоке конфисковали внедорожник чиновницы министерства юстиции по Приморскому краю, сообщили в краевой прокуратуре.
В 2014 году чиновница приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска за 1,4 млн рублей. Однако по документам стоимость внедорожника в три раза больше совокупного дохода чиновницы за 2011−2013 годы.
Документы о том, что машина куплена на законные доходы, начальница управления краевого Минюста предоставить не смогла, и суд постановил обратить автомобиль в пользу государства.