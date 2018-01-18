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18:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Инвентаризация садоводческих товариществ началась в Ростове-на-Дону

Инвентаризация садоводческих товариществ началась в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, проверки СНТ и ДТНТ Ростова-на-Дону поручено провести заместителю главы городской администрации по ЖКХ Владимиру Сакеллариусу совместно с районными комиссиями и представителями ресурсоснабжающих организаций.

Планируется проверить соблюдение норм безопасности, состояние пожарных проездов и жизненно необходимых коммуникаций, а также наличие у горожан разрешений на их использование.

Особенное внимание в ходе проверок должны уделить безопасности домов, в которых люди живут постоянно.

Ресурсоснабжающие организации должны усилить контроль за использованием ресурсов на территориях садоводческих товариществ, а администрации районов — оказывать максимальное содействие в процедурах контроля.

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