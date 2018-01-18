Инвентаризация садоводческих товариществ началась в Ростове-на-Дону
Инвентаризация садоводческих товариществ началась в донской столице.
Инвентаризация садоводческих товариществ началась в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, проверки СНТ и ДТНТ
Планируется проверить соблюдение норм безопасности, состояние пожарных проездов и жизненно необходимых коммуникаций, а также наличие у горожан разрешений на их использование.
Особенное внимание в ходе проверок должны уделить безопасности домов, в которых люди живут постоянно.
Ресурсоснабжающие организации должны усилить контроль за использованием ресурсов на территориях садоводческих товариществ, а администрации районов — оказывать максимальное содействие в процедурах контроля.