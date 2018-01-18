Джонни Депп может стать гитаристом группы Мэрилина Мэнсона
Американский актер Джонни Депп может стать участником музыкального коллектива Мэрилина Мэнсона.
Американский актер Джонни Депп может стать участником музыкального коллектива Мэрилина Мэнсона.
Об этом Мэнсон написал в своем твиттере в среду, 17 января.
Ранее Депп появлялся в клипах Мэрилина Мэнсона. В ноябре 2017 года он сыграл главную роль в клипе на композицию Kill4Me, где следил за раздевающимися и спящими девушками. В конце клипа Депп занимается сексом с тремя женщинами, разрывая их нижнее белье.
В октябре актер также появился в клипе Мэнсона на трек Say 10. В ролике он сидит на белом троне и обнимает голых женщин.