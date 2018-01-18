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19:04 (мск), источник: Playboy

Джонни Депп может стать гитаристом группы Мэрилина Мэнсона‍

Американский актер Джонни Депп может стать участником музыкального коллектива Мэрилина Мэнсона.

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Об этом Мэнсон написал в своем твиттере в среду, 17 января.

Во время загрузки произошла ошибка.Джонни Депп рассматривает позицию гитариста. Звучит круто?.

Ранее Депп появлялся в клипах Мэрилина Мэнсона. В ноябре 2017 года он сыграл главную роль в клипе на композицию Kill4Me, где следил за раздевающимися и спящими девушками. В конце клипа Депп занимается сексом с тремя женщинами, разрывая их нижнее белье.

В октябре актер также появился в клипе Мэнсона на трек Say 10. В ролике он сидит на белом троне и обнимает голых женщин.

Джонни Депп захотел стать участником группы Мэрилина Мэнсона
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
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