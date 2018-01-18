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18:04 (мск), источник: РИАЦ

На проблемы с ЖКХ пожаловались почти пять тысяч волгоградцев

За прошедший год на телефон «горячей линии» в региональную инспекцию Госжилнадзора поступило 4906 звонков граждан.

Источник: РИАЦ

По информации ведомства, порядка 1900 обращений касались отопления квартир, 1304 жалобы — начисления платежей, 1686 звонков — технического содержания, ремонта общего имущества, а также качества предоставляемых коммунальных услуг.

— Все проблемные адреса взяты на контроль, обращения направлены в администрации районов и единые диспетчерские службы для дальнейшей работы и устранения проблемных ситуаций. Многие обращения послужили поводом для проведения выездных проверок, — пояснили в Госжилнадзоре.

Отметим, что наведение порядка в сфере ЖКХ — одна из ключевых задач профильных ведомств администрации региона. Так, жилищные инспекторы за прошлый год обследовали более тысячи дворовых территорий, особое внимание уделялось санитарному состоянию придомовых участков, мест общего пользования, контейнерных площадок. Управляющим компаниям были выданы предписания на устранение выявленных недочетов в работе.

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