На проблемы с ЖКХ пожаловались почти пять тысяч волгоградцев

Источник: РИАЦ

По информации ведомства, порядка 1900 обращений касались отопления квартир, 1304 жалобы — начисления платежей, 1686 звонков — технического содержания, ремонта общего имущества, а также качества предоставляемых коммунальных услуг.

— Все проблемные адреса взяты на контроль, обращения направлены в администрации районов и единые диспетчерские службы для дальнейшей работы и устранения проблемных ситуаций. Многие обращения послужили поводом для проведения выездных проверок, — пояснили в Госжилнадзоре.