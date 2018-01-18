В Кореличах девушка боялась спать одна и вызвала пожарных

Прапорщик внутренней службы, командир отделения ПАСЧ-1 Руслан Трафимчик и старшина внутренней службы, старший пожарный ПАСЧ-1 Виктор Лейко.

Читайте также Бобруйчанин найден мертвым на свалке в Израиле

Старшина внутренней службы, старший пожарный ПАСЧ-1 Виктор Лейко, рассказал, что спасатели серьезно настраиваются на любой вызов, они всегда готовы рискнуть жизнью. Но, бывают случаи, когда люди этого не понимают и вызывают сотрудников МЧС по любому поводу:

— Выезжаем открывать людям двери, достаем животных из вентшахт или других неудобных мест, помогаем решать насущные вопросы. А пару лет назад у коллег был курьезный случай: на линию 101 позвонила девушка и попросила приехать. Когда расчет спасателей прибыл, та сказала, что у нее не закрывается замок и она боится спать одна. Пришлось помочь установить на двери задвижку, — вспомнил курьезный случай Виктор.

Его коллега, старший прапорщик внутренней службы, командир отделения ПАСЧ-1 Руслан Трафимчик, соглашается с тем, что работа спасателя психологически сложна, особенно в первое время: