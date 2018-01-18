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18:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Кореличах девушка боялась спать одна и вызвала пожарных

Корреспондент Сельской газеты провел день в Кореличском РОЧС и узнал особенности службы спасателей.

Прапорщик внутренней службы, командир отделения ПАСЧ-1 Руслан Трафимчик и старшина внутренней службы, старший пожарный ПАСЧ-1 Виктор Лейко.

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Старшина внутренней службы, старший пожарный ПАСЧ-1 Виктор Лейко, рассказал, что спасатели серьезно настраиваются на любой вызов, они всегда готовы рискнуть жизнью. Но, бывают случаи, когда люди этого не понимают и вызывают сотрудников МЧС по любому поводу:

— Выезжаем открывать людям двери, достаем животных из вентшахт или других неудобных мест, помогаем решать насущные вопросы. А пару лет назад у коллег был курьезный случай: на линию 101 позвонила девушка и попросила приехать. Когда расчет спасателей прибыл, та сказала, что у нее не закрывается замок и она боится спать одна. Пришлось помочь установить на двери задвижку, — вспомнил курьезный случай Виктор.

Его коллега, старший прапорщик внутренней службы, командир отделения ПАСЧ-1 Руслан Трафимчик, соглашается с тем, что работа спасателя психологически сложна, особенно в первое время:

— Поначалу трудно, особенно в тот момент, когда ты попадаешь в первый раз на пожар, а там уже погибли люди. Переживаешь, волнуешься, это, конечно, стресс. А потом начинаешь относиться ко всему несколько иначе, учишься разграничивать службу и личную жизнь. Тем не менее любую ЧС всегда разбираешь по полочкам и анализируешь, все ли было сделано правильно.

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