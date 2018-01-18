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18:07 (мск), источник: Pro Город Самара

Стала известна новая дата возвращения троллейбусов на кольцо у бывшего Ипподрома

Троллейбусы на кольцо на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова вернут в начале следующей недели.

Как рассказал руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов, в скором времени на обновленную контактную сеть подадут напряжение, и в понедельник, 22 января, состоятся тестовые испытания линии. Если они пройдут успешно, то во вторник, 23 января, троллейбусы по кольцу у бывшего Ипподрома запустят в штатном режиме.

Напомним, что на свои маршруты вернутся троллейбусы:

№ 4 «Металлург — Железнодорожный вокзал»;.

№ 4к «Металлург — Барбошина поляна»;.

№ 8 «Барбошина поляна — Завод «Экран»;.

№ 12 «Завод “Экран” — Железнодорожный вокзал»;.

№ 19 — «Барбошина поляна — Улица Ново-Садовая».

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