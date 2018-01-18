Стала известна новая дата возвращения троллейбусов на кольцо у бывшего Ипподрома
Троллейбусы на кольцо на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова вернут в начале следующей недели.
Троллейбусы на кольцо на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова вернут в начале следующей недели.
Как рассказал руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов, в скором времени на обновленную контактную сеть подадут напряжение, и в понедельник, 22 января, состоятся тестовые испытания линии. Если они пройдут успешно, то во вторник, 23 января, троллейбусы по кольцу у бывшего Ипподрома запустят в штатном режиме.
Напомним, что на свои маршруты вернутся троллейбусы:
№ 4 «Металлург — Железнодорожный вокзал»;.
№ 4к «Металлург — Барбошина поляна»;.
№ 8 «Барбошина поляна — Завод «Экран»;.
№ 12 «Завод “Экран” — Железнодорожный вокзал»;.
№ 19 — «Барбошина поляна — Улица Ново-Садовая».