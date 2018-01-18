Стала известна новая дата возвращения троллейбусов на кольцо у бывшего Ипподрома

Как рассказал руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов, в скором времени на обновленную контактную сеть подадут напряжение, и в понедельник, 22 января, состоятся тестовые испытания линии. Если они пройдут успешно, то во вторник, 23 января, троллейбусы по кольцу у бывшего Ипподрома запустят в штатном режиме.