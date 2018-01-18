В жилых домах столицы появятся частные детские сады
Хоким Ташкента подписал постановление по усовершенствованию деятельности дошкольных образовательных учреждений столицы.
Хоким Ташкента подписал постановление по усовершенствованию деятельности дошкольных образовательных учреждений столицы.
Согласно документу, на первом и втором этажах строящихся и имеющихся жилых домах будут созданы частные детские сады. Отметим, в Ташкенте строится 420 многоэтажных домов, в 220 из них предприниматели организуют детсады на 80 мест.
Предпринимателям, изъявившим желание открытие дошкольного образовательного учреждения в существующих многоэтажных домах также будет выдано разрешение. Таким образом администрация города намерена охватить дошкольным образованием около 5 тыс. детей в возрасте 3—6 лет.
Кроме того, предпринимателям бесплатно предоставят землю под строительство детсадов, предоставят пустующие здания. По городу имеется около 40 га такой земли. Для ее получения бизнесменам необходимо обратиться в районный хокимият.
«Такой порядок введен в качестве эксперимента. Раньше для получения земли нужно было подавать заявку в городскую администрацию, которая в свою очередь согласовывала ее в Кабинете Министров. Этот процесс порой затягивался на несколько месяцев. Чтобы ускорить его хокимам районов предоставлено право под собственную ответственность выносить решение по выделению земли предпринимателям», — отметил в ходе брифинга главный архитектор Ташкента Асомиддин Таджиев.