В жилых домах столицы появятся частные детские сады

Источник: Kommersant.uz

Согласно документу, на первом и втором этажах строящихся и имеющихся жилых домах будут созданы частные детские сады. Отметим, в Ташкенте строится 420 многоэтажных домов, в 220 из них предприниматели организуют детсады на 80 мест.

Предпринимателям, изъявившим желание открытие дошкольного образовательного учреждения в существующих многоэтажных домах также будет выдано разрешение. Таким образом администрация города намерена охватить дошкольным образованием около 5 тыс. детей в возрасте 3—6 лет.

Кроме того, предпринимателям бесплатно предоставят землю под строительство детсадов, предоставят пустующие здания. По городу имеется около 40 га такой земли. Для ее получения бизнесменам необходимо обратиться в районный хокимият.