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18:37 (мск), источник: Kommersant.uz

В жилых домах столицы появятся частные детские сады

Хоким Ташкента подписал постановление по усовершенствованию деятельности дошкольных образовательных учреждений столицы.

Источник: Kommersant.uz

Согласно документу, на первом и втором этажах строящихся и имеющихся жилых домах будут созданы частные детские сады. Отметим, в Ташкенте строится 420 многоэтажных домов, в 220 из них предприниматели организуют детсады на 80 мест.

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Предпринимателям, изъявившим желание открытие дошкольного образовательного учреждения в существующих многоэтажных домах также будет выдано разрешение. Таким образом администрация города намерена охватить дошкольным образованием около 5 тыс. детей в возрасте 3—6 лет.

Кроме того, предпринимателям бесплатно предоставят землю под строительство детсадов, предоставят пустующие здания. По городу имеется около 40 га такой земли. Для ее получения бизнесменам необходимо обратиться в районный хокимият.

«Такой порядок введен в качестве эксперимента. Раньше для получения земли нужно было подавать заявку в городскую администрацию, которая в свою очередь согласовывала ее в Кабинете Министров. Этот процесс порой затягивался на несколько месяцев. Чтобы ускорить его хокимам районов предоставлено право под собственную ответственность выносить решение по выделению земли предпринимателям», — отметил в ходе брифинга главный архитектор Ташкента Асомиддин Таджиев.

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