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18:06 (мск), источник: Volga News

В Самаре начал работать кабинет доэкспертного приема населения по вопросам реабилитации

На базе главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области 18 января начал работать кабинет доэкспертного приема населения. Обратиться и определить нуждаемость в реабилитационных мероприятиях смогут взрослые граждане, а также родители детей в возрасте до 18 лет.

В работе пункта будут задействованы специалисты по реабилитации, медицинские психологи и юрисконсульты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области.

Как сообщают в Минздраве, цель открытия кабинета — снизить социальную напряженность среди взрослого населения и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью до оформления направления на медико-социальную экспертизу по форме 088/у-06.

Консультации в кабинете доэкспертного приема проводятся по предварительной записи по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 33 (вход через арку со стороны ул. Венцека, 65). Режим работы кабинета: понедельник, вторник, четверг с 8:00 — 18:00 часов, среда, пятница: с 8:00 до 16:00 часов.

Телефон для предварительной записи: 8 (846)331−58−99, сообщают в региональном министерстве здравоохранения.

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