В Самаре начал работать кабинет доэкспертного приема населения по вопросам реабилитации
На базе главного бюро
На базе главного бюро
В работе пункта будут задействованы специалисты по реабилитации, медицинские психологи и юрисконсульты Главного бюро
Как сообщают в Минздраве, цель открытия кабинета — снизить социальную напряженность среди взрослого населения и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью до оформления направления на
Консультации в кабинете доэкспертного приема проводятся по предварительной записи по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 33 (вход через арку со стороны ул. Венцека, 65). Режим работы кабинета: понедельник, вторник, четверг с 8:00 — 18:00 часов, среда, пятница: с 8:00 до 16:00 часов.
Телефон для предварительной записи: 8 (846)331−58−99, сообщают в региональном министерстве здравоохранения.