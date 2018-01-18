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17:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области бороться с мошкой во время ЧМ-2018 будут ученые из столицы

В конце декабря 2017-го года на сайт госзакупок появился лот, выставленный комитетом природных ресурсов Волгоградской области.

Выяснилось, что комитет готов заплатить 4 млн 535 тысяч рублей организации, которая сможет справиться с мошкой и в то же время не навредить живой природе в пойме, сообщает ВДТВ.

Речь идет о периоде, в течение которого Волгоград будет принимать ЧМ-2018 по футболу.

Претендуют на звание таких организаций два научно-образовательных московских института. В частности, ФГБ ОУ образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева». Его научные работники за 4 миллиона 352 тысячи рассчитают эффективный режим пропуска воды через Волжскую ГЭС.

Второй вуз-претендент — ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова». Здесь все готовы сделать за 3 миллиона 950 тысяч рублей.

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