В Волгоградской области бороться с мошкой во время ЧМ-2018 будут ученые из столицы
В конце декабря 2017-го года на сайт госзакупок появился лот, выставленный комитетом природных ресурсов Волгоградской области.
В конце декабря 2017-го года на сайт госзакупок появился лот, выставленный комитетом природных ресурсов Волгоградской области.
Выяснилось, что комитет готов заплатить 4 млн 535 тысяч рублей организации, которая сможет справиться с мошкой и в то же время не навредить живой природе в пойме, сообщает ВДТВ.
Речь идет о периоде, в течение которого Волгоград будет принимать ЧМ-2018 по футболу.
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Второй