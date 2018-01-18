В Волгоградской области бороться с мошкой во время ЧМ-2018 будут ученые из столицы

Выяснилось, что комитет готов заплатить 4 млн 535 тысяч рублей организации, которая сможет справиться с мошкой и в то же время не навредить живой природе в пойме, сообщает ВДТВ.

Речь идет о периоде, в течение которого Волгоград будет принимать ЧМ-2018 по футболу.

Претендуют на звание таких организаций два научно-образовательных московских института. В частности, ФГБ ОУ образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева». Его научные работники за 4 миллиона 352 тысячи рассчитают эффективный режим пропуска воды через Волжскую ГЭС.