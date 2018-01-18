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17:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сквер на Кондратьевском удалось спасти от застройки

Победу празднуют общественные активисты.

Источник: Аргументы и факты

Активистам Калининского района удалось защитить зеленую зону на Кондратьевском проспекте от застройки. Смольный решил поддержать горожан и сохранить сквер.

Речь идет о небольшом участке внутри квартала на Кондратьевском проспекте рядом с домом 70/1. Город собирался построить на этом месте детский сад. Отметим, что в микрорайоне практически нет зеленых зон.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию сообщил, что «считает возможным поддержать жителей рассматриваемого микрорайона в сохранении зеленой зоны в границах земельного участка на среднесрочную перспективу».

Следующим шагом к сохранению сквера активисты называют включение этой территории в перечень зеленых насаждений общего пользования с последующим благоустройством.

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