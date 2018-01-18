Сквер на Кондратьевском удалось спасти от застройки
Победу празднуют общественные активисты.
Победу празднуют общественные активисты.
Активистам Калининского района удалось защитить зеленую зону на Кондратьевском проспекте от застройки. Смольный решил поддержать горожан и сохранить сквер.
Речь идет о небольшом участке внутри квартала на Кондратьевском проспекте рядом с домом 70/1. Город собирался построить на этом месте детский сад. Отметим, что в микрорайоне практически нет зеленых зон.
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию сообщил, что «считает возможным поддержать жителей рассматриваемого микрорайона в сохранении зеленой зоны в границах земельного участка на среднесрочную перспективу».
Следующим шагом к сохранению сквера активисты называют включение этой территории в перечень зеленых насаждений общего пользования с последующим благоустройством.