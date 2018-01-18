Сквер на Кондратьевском удалось спасти от застройки

Источник: Аргументы и факты

Активистам Калининского района удалось защитить зеленую зону на Кондратьевском проспекте от застройки. Смольный решил поддержать горожан и сохранить сквер.

Речь идет о небольшом участке внутри квартала на Кондратьевском проспекте рядом с домом 70/1. Город собирался построить на этом месте детский сад. Отметим, что в микрорайоне практически нет зеленых зон.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию сообщил, что «считает возможным поддержать жителей рассматриваемого микрорайона в сохранении зеленой зоны в границах земельного участка на среднесрочную перспективу».