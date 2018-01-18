Нашёлся пропавший в Калининграде десятилетний мальчик

Как выяснилось позже, Никита потерял ключи от квартиры. К тому же он забыл дома телефон и не мог связаться с мамой. Мальчик пошёл к школе, но по дороге потерянные ключи не нашёл и снова вернулся к квартире. Он встретил соседку, которая и забрала его к себе до возвращения мамы. В двери она оставила записку, с помощью которой Никиту нашли его мама и волонтёр, приехавший ей на помощь.