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18:07 (мск), источник: Клопс.ru

Нашёлся пропавший в Калининграде десятилетний мальчик

Нашёлся десятилетний Никита, который пропал в Калининграде в четверг, 18 января. Об этом сообщила его мама.

Как выяснилось позже, Никита потерял ключи от квартиры. К тому же он забыл дома телефон и не мог связаться с мамой. Мальчик пошёл к школе, но по дороге потерянные ключи не нашёл и снова вернулся к квартире. Он встретил соседку, которая и забрала его к себе до возвращения мамы. В двери она оставила записку, с помощью которой Никиту нашли его мама и волонтёр, приехавший ей на помощь.

Мальчик пропал после 12:00 по пути из школы домой.

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