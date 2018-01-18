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18:03 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе приступили к реставрации Корниловской башни

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал финальный этап реконструкции Малахового кургана, в рамках которого будет проведена реставрация Корниловского бастиона и всех других батарей комплекса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в четверг рассказал директор государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

К реставрации главного памятника Малахового кургана — оборонительной башни Корниловского бастиона — строители приступили в конце прошлого года. Для защиты от дождя и снега здание накрыли специальным куполом. Активные работы начались после новогодних праздников. Сегодня строители разбирают крышу и полы башни.

«Будут отреставрированы внешние и внутренние стены, помещения, полы и крыша. Грамотных реставрационных работ с момента реконструкции здания в 50-х годах не проводилось. Мы планируем показать посетителям часть стен, которые сохранились с XIX века. Визуально будет понятно, где первоначальная кладка, а что было достроено позже», — рассказал РИА Новости Крым представитель подрядчика Дмитрий Семенов.

Особенность реставрации — воссоздание вечного огня, который был установлен на втором ярусе башни.

«Есть достоверные исторические фотографии, как он выглядел, и реставрацией предусмотрено его воссоздание. Его убрали, поскольку он работал на солярке и очень сильно коптил стены», — отметил Семенов, подчеркнув, что вопрос с подводом газа уже решен.

Минная галерея перед входом в башню, которая была обнаружена во время реставрационных работ, будет накрыта прозрачным куполом. Сотрудники музея планируют развернуть там экспозицию.

По словам Мусиенко, в отреставрированной башне планируется открыть новую экспозицию, посвященную Крымской войне и первой обороне Севастополя. «В башне будут блоки, посвященные причинам начала Крымской войны, всем основным сражениям, героям первой обороны Севастополя. На втором этаже экспозиция будет посвящена информационной войне в период Крымской войны», — рассказал он.

На реставрацию Корниловской башни планируется потратить около 12 млн рублей. «Источники финансирования — ФЦП “Культура России”, бюджет Минкультуры и средства музея героической обороны — около 40%», — отметил Мусиенко.

Реставрацию Корниловской башни планируют завершить в апреле этого года, а всего Малахового кургана — в октябре этого года.

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