В большинстве районов Кубани 19 января ожидаются дожди и мокрый снег
Ветер
Ветер
На Черноморском побережье местами дождь, в предгорьях — с мокрым снегом, в Туапсинском районе ночью местами сильные осадки. Ветер
В Краснодаре кратковременные осадки. Ветер
Сочи +8…+10 °C временами дождь.
Туапсе +9…+11 °C временами дождь.
Геленджик +9…+11 °C временами дождь.
Новороссийск +8…+10 °C временами дождь.
Анапа +8…+10 °C временами дождь.
Крымск +5…+7 °C кратковременный дождь.
Ейск +3…+5 °C возможен дождь.
Тихорецк +3…+5 °C кратковременный дождь.
Кропоткин +3…+5 °C кратковременный дождь.
Армавир +3…+5 °C кратковременный дождь.
Лабинск +3…+5 °C дождь со снегом.
Белореченск +4…+6 °C кратковременный дождь.
Горячий Ключ +7…+9 °C кратковременный дождь.
Краснодар +5…+7 °C кратковременный дождь.