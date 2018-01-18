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18:15 (мск), источник: Кубань 24

В большинстве районов Кубани 19 января ожидаются дожди и мокрый снег

Ветер юго-восточный, 5—10 м/с, местами порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 °С, местами до -5 °С, днем 1…6 °С, местами в южной половине края до +8 °С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 32% 765 мм рт. ст. 5 м/с

На Черноморском побережье местами дождь, в предгорьях — с мокрым снегом, в Туапсинском районе ночью местами сильные осадки. Ветер северо-восточный, восточный, с переходом днем на южный, юго-западный, 6—11 м/с, порывы до 12—17 м/с. Температура воздуха ночью 2—7 °С, днем 6—11 °С.

В Краснодаре кратковременные осадки. Ветер юго-восточный, 5—10 м/с, временами порывы до 11—14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем 5…7 °С.

Сочи +8…+10 °C временами дождь.

Туапсе +9…+11 °C временами дождь.

Геленджик +9…+11 °C временами дождь.

Новороссийск +8…+10 °C временами дождь.

Анапа +8…+10 °C временами дождь.

Крымск +5…+7 °C кратковременный дождь.

Славянск-на-Кубани +5…+7 °C кратковременный дождь.

Приморско-Ахтарск +4…+6 °C возможен дождь.

Ейск +3…+5 °C возможен дождь.

Тихорецк +3…+5 °C кратковременный дождь.

Кропоткин +3…+5 °C кратковременный дождь.

Армавир +3…+5 °C кратковременный дождь.

Лабинск +3…+5 °C дождь со снегом.

Белореченск +4…+6 °C кратковременный дождь.

Горячий Ключ +7…+9 °C кратковременный дождь.

Краснодар +5…+7 °C кратковременный дождь.

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