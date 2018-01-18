В большинстве районов Кубани 19 января ожидаются дожди и мокрый снег

На Черноморском побережье местами дождь, в предгорьях — с мокрым снегом, в Туапсинском районе ночью местами сильные осадки. Ветер северо-восточный, восточный, с переходом днем на южный, юго-западный, 6—11 м/с, порывы до 12—17 м/с. Температура воздуха ночью 2—7 °С, днем 6—11 °С.