Звери-синоптики из Воронежского зоопарка предсказали погоду

Ждать ли региону крещенских морозов, свой прогноз уже сделали самые близкие к природе синоптики. Медведи Воронежского зоопарка, наконец-то, впали в спячку. Хищники в неволе обычно отправляются на боковую в ноябре-декабре, но эту тёплую осень и начало зимы провели в дрёме. А вот на этой неделе даже за едой не выходили. Медведи, кстати, спят тихо, даже не храпят.

Сегодня то ли почуяли потепление, то ли съёмочная группа «Вести-Воронеж» вела себя слишком громко. Умку в итоге всё-таки разбудили. Зевающий топтыгин даже выбрался из берлоги и направился прямиком к миске.

А вот другой местный синоптик всем своим видом показывает, что январь будет холодным. Ёж свернулся клубком и ни на что не реагирует. Кому из предсказателей верить, решайте сами.

Кстати, собираясь в спячку, медведи с осени перестают выходить на прогулки. А берлоги готовят чуть ли не с августа, но это, говорят эксперты, ничего не значит.