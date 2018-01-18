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17:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

Звери-синоптики из Воронежского зоопарка предсказали погоду

Медведи впали в спячку, а ёж свернулся клубком.

Ждать ли региону крещенских морозов, свой прогноз уже сделали самые близкие к природе синоптики. Медведи Воронежского зоопарка, наконец-то, впали в спячку. Хищники в неволе обычно отправляются на боковую в ноябре-декабре, но эту тёплую осень и начало зимы провели в дрёме. А вот на этой неделе даже за едой не выходили. Медведи, кстати, спят тихо, даже не храпят.

Сегодня то ли почуяли потепление, то ли съёмочная группа «Вести-Воронеж» вела себя слишком громко. Умку в итоге всё-таки разбудили. Зевающий топтыгин даже выбрался из берлоги и направился прямиком к миске.

А вот другой местный синоптик всем своим видом показывает, что январь будет холодным. Ёж свернулся клубком и ни на что не реагирует. Кому из предсказателей верить, решайте сами.

Кстати, собираясь в спячку, медведи с осени перестают выходить на прогулки. А берлоги готовят чуть ли не с августа, но это, говорят эксперты, ничего не значит.

— Это не является для нас показателем. Более того, медведица Машка с конца лета начинает активно рыть. Несколько раз мы с зоологами думали, что наверняка она себе готовит берлогу. Несмотря на то, что в прошлом году берлога, которая находится внутри, её полностью устраивала. Наполнение берлоги они полностью обустраивают под свой вкус, под свои нужды. Затаскивают туда сено ветки, как им нужно. Внутрь мы не вмешиваемся, во внутреннюю отделку, — рассказала заместитель директора Воронежского зоопарка Инна Субботина.

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