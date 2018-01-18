Звери-синоптики из Воронежского зоопарка предсказали погоду
Медведи впали в спячку, а ёж свернулся клубком.
Медведи впали в спячку, а ёж свернулся клубком.
Ждать ли региону крещенских морозов, свой прогноз уже сделали самые близкие к природе синоптики. Медведи Воронежского зоопарка,
Сегодня то ли почуяли потепление, то ли съёмочная группа «Вести-Воронеж» вела себя слишком громко. Умку в итоге
А вот другой местный синоптик всем своим видом показывает, что январь будет холодным. Ёж свернулся клубком и ни на что не реагирует. Кому из предсказателей верить, решайте сами.
Кстати, собираясь в спячку, медведи с осени перестают выходить на прогулки. А берлоги готовят чуть ли не с августа, но это, говорят эксперты, ничего не значит.
— Это не является для нас показателем. Более того, медведица Машка с конца лета начинает активно рыть. Несколько раз мы с зоологами думали, что наверняка она себе готовит берлогу. Несмотря на то, что в прошлом году берлога, которая находится внутри, её полностью устраивала. Наполнение берлоги они полностью обустраивают под свой вкус, под свои нужды. Затаскивают туда сено ветки, как им нужно. Внутрь мы не вмешиваемся, во внутреннюю отделку, — рассказала заместитель директора Воронежского зоопарка Инна Субботина.